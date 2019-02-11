CARMEDYA.COM – SUV modeller giderek otomotiv piyasasında çoğalmaya başlıyor. Mercedes’de bu segmentte elini daha da güçlendirmek istiyor.

GLA ve GLC arasında boyut açısından boşluk doldurulmak üzere GLB,ortaya çıktı. Henüz daha testleri devam eden model, segmentteki eksi alanı kapatacak.

Mercedes GLB

Çekici dış tasarım

Testte çıkan kamuflajlı araçtan tasarım konusu çokta fazla belli olmasa da, otomobilin iddialı olacağı bekleniyor. Önde büyük ızgara ve son teknolojik farlar otomobilin havasını değiştirmiş. Büyük jantlar otomobili sportif gösterecek. Ek olarak tekerlek kemerlerindeki otomobilin arazi karakterini hatırlatacak çıtalar unutulmayacak gibi görünüyor. Tavan rayları otomobili olduğundan daha heybetli gösterecek. Akabinde arka tampon ve stop grubu da otomobili şık gösterecek detaylardan.

İç mekanda şıklık hakim

Aracın kalbinde ise yeni 1.33 litrelik tubo benzinli motorun yer alması bekleniyor. Bu motor 114 HP güç üretecek. Ek olarak 1.5 litrelik dizel motorda bu modelde yer alacak. Daha sonrasında 190 Hp gücünde 2 litrelik turbo benzinli bir motor daha modelde sunulacak. Hibrit seçenek bekleyenlerde unutulmamış. Bunun yanında tamamen elektrikli bir versiyonda gelecek.

Ne zaman gelebilir?

Yepyeni GLB’nin Eylül ayındaki Frankfurt Motor Show’da tanıtılacağı tahmin ediliyor. Model 2020 yılının ilk çeyreğinde de satışa sunulacak. En dişli rakipleri ise Audi Q3 , BMW X1 , Range Rover Evoque , Volvo XC40 , Cadillac XT4 , Jaguar E-Pace ve Lexus UX olarka sıralanıyor.