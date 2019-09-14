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Mercedes-Benz’den eylül fırsatları

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Türk, Eylül ayı kampanyalarını duyurdu.

Facelift öncesi C-Serisi Sedan, Coupé, Cabriolet ve SLC otomobiller için bu aya özel 100.000 TL’ye 12 ay vade ve %0 faiz oranından yararlanabiliyor. Ayrıca 180.000 TL tutarında krediye 36 aya kadar % 0,99 faizli geri ödeme seçeneği sunuluyor. Mercedes-Benz C-Serisi Facelift modelleri için ise 180.000 TL krediye 36 aya kadar %1,49 faiz oranından yararlanmak mümkün.
Mercedes-Benz CLA sahibi olmak isteyenler için ise 150.000 TL krediye 24 aya kadar %0 faiz, 36 aya kadar ise %0,49 faiz oranı sunuluyor.
E-Serisi otomobil sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Eylül ayına özel E-Serisi Sedan, E 300 Coupé, E 300 Cabriolet model otomobil alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde 250.000 TL’ye 36 ay % 1,49 faiz oranı fırsatı sunuyor.

Mercedes-Benz A-Serisi, B-Serisi, Yeni CLA ve GLA sahibi olmak isteyenler için ise 140.000 TL krediye 36 ay vade ve %1,49 faiz oranı sunuluyor.
Mercedes-Benz Sertifikalı Kullanılmış Otomobillerde ise Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde %1,72 faizli 80.000 TL kredi teklifinden yararlanılabilir.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç Kampanyaları

Mercedes-Benz Vito, Sprinter ve X-Class sahibi olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 90.000 TL kredi için, 20 ay vade ve %0 faiz avantajından faydalanabiliyorlar.

Birinci El Hafif Ticari Araçlar

Used1 İkinci el araç alımlarında çok avantajlı fiyatlara ek olarak Mercedes-Benz Kasko’ya özel %1,54’dan başlayan faiz oranları ve 2 bin 108 TL’den başlayan aylık ödemelerle ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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