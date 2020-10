Mercedes-Benz ve Lewis Hamilton Portekiz’de peşpeşe rekor kırdı

CARMEDYA.COM – 2020 Formula 1 sezonunun 12. yarışı olan Portekiz Grand Prix’si hem Lewis Hamilton hem de Mercedes-Benz için yeni rekorların ele geçirilmesiyle sonuçlandı.

Lewis Hamilton, 92. birinciliğini kazanarak, Michael Schumacher’in “Formula 1’de en fazla yarış kazanan pilot” rekorunu kırdı.

Bir başka rekor ise Mercedes-AMG Petronas Takımı ile geldi. Mercedes-Benz’in ürettiği motorlar ile yarışan araçlar aralıksız olarak 229. mücadeleden puan alınca, bu alanda rekoru elinde bulunduran Ford geçildi.

25 Ekim 2020 Pazar günü saat 16:10’da Portekiz’in Portimao şehrindeki 4 bin 653 metrelik Uluslararası Algarve Pisti’nde 66 tur üzerinden yapılan yarışta toplam 306,826 km koşuldu. Portimao’da ilk kez gerçekleştirilen Formula 1 yarışına pole pozisyonundan başlayan Hamilton, liderliği bir süre sonra takım arkadaşı Valtteri Bottas’a kaptırdı. Lastik tercihlerinden dolayı ilk iki sırayı ilk iki tur içinde kaybeden Mercedes-AMG pilotları 5. ve 6. turlarda yerlerini geri alarak 20. tura kadar kıran kırana mücadele ettiler. Her turda farkı kapatan Hamilton, 20. turda takım arkadaşı Bottas’ı geçerek bir kez daha liderliğe yükseldi. Hamilton ayrıca yarışın en hızlı tur zamanına da imzasını atarak yarışı lider olarak bitirdi. Valtteri Bottas ise ikinci olarak hem kendi hem de takımı için çok değerli puanlar kazandı.

Yarış sonrasında Lewis Hamilton yaptığı açıklamada; “Mercedes’te geçirdiğim 8. sezonda Portekiz GP itibariyle yarış galibiyeti sayımı 92’ye, pole pozisyonu sayımı da 97’ye yükselttim. Bu her iki alandaki rekorları ele geçirmiş olmak adeta bir hayal. Bu başarıyı gerçekten buradaki ve fabrikadaki herkesin çok yoğun çalışması sayesinde gerçekleştirebildim. Bugün geldiğim pozisyonu ancak hayal edebilirdim. Bu takıma gelmeye ve bu harika insanlarla birlikte çalışmaya karar verdiğimde elimde sihirli bir küre yoktu. Ancak işte buradayım ve her günün keyfini çıkarmaya çalışıyorum. Her şeyi birlikte yapıyoruz. Aynı doğrultuda ilerliyoruz ve bu sayede bu başarıları görüyorsunuz.” dedi.

Bu sonuçlara göre Lewis Hamilton “Pilotlar Şampiyonası”nda 256 puan ile liderliğini sürdürürken, Valtteri Bottas 179 puan ile ikinci sırada yer alıyor. Mercedes-AMG Petronas ise “Takımlar Şampiyonası”nda 435 puanla açık ara liderliğini sürdürüyor.

Sezonun bir sonraki yarışı İtalya-Monza’da 1 Kasım’da düzenlenecek Emilia-Romagna GP’si olacak.