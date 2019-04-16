CARMEDYA – Mercedes Benz’in V Serisi makyajlandı. Model selefine göre ufak farklar ile daha dinamik bir yapıya kavuştu.

Mercedes-Benz’in başarılı ticari otomobillerinden olan V Serisi geçtiğimiz günlerde makyajlandı. Model tasarım olarak iddialı hale geldi. Cenevre Otomobil Fuarı’nda da tanıtılan araç görenleri kendine hayran bıraktı.

Tasarımda neler değişti?

Modelin ön yüzünde önemli değişimler oldu. Ön ızgara grubu ve tamponlar elden geçirildi. daha geniş havalandırma ızgaraları ile otomobilin agresif yapısı desteklendi. makyaj ile birlikte 17 ila 19 inç ölçüler arasında değişen jant grubu otomobile eklendi. arka bölümde de yine tampon ve stop grubunda ufak oynamalar yaşandı.

İçeride neler var?

Kokpite geçtiğimizde Mercedes-Benz V Serisi daha şık bir iç mekan ile bizlere Merhaba diyor. Kokpit tasarım konusunda binek modellere daha da çok benzemiş. Gösterge paneli elden geçirilmiş ve orta konsoldaki ekran değiştirilmiş. Bu ekran joystick ilke kontrol edilebiliyor.

Mercedes V Serisi’nde hangi motorlar olacak?

Otomobilde 2.0 litrelik dört silindirli dizel motor yer alacak. Giriş seviyesinde V220d 161 HP güç ve 380 Nm tork değerini size sunacak. Orta seviyede ise V250d seçeneği bulunuyor. Buda 190 HP güç ve 440 Nm tork değeri ile geliyor. V300d versiyonu ise 240 Hp güç ve 500 Nm tork değeri üretecek. Motorlar 9G-Tronic otomatik şanzıman ile kombine edilecek. Bu V Serisi için bir ilk olacak. Ayrıca dört tekerlekten çekiş sistemi de modelde sunulacak.