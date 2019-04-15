Mercedes-Benz Türk’e 2 yeni birincilik ödülü

CARMEDYA – Mercedes-Benz Türk farklı alanlarda sürdürdüğü faaliyetler ile kazandığı ödüllere yenilerini eklemeye devam ediyor.

2009 yılından beri, Bloomberg Businessweek Türkiye ve Realta Danışmanlık’ın Türkiye’nin ilk işveren algı araştırması olarak ortaklaşa hayata geçirdiği 2019 yılının “En Gözde Şirketler” araştırmasında tüm sektörler genelinde 3’üncülüğü elde eden Mercedes-Benz Türk, “Otomotiv” sektörü kategorisinde 1’inciliğe layık görüldü. 2009’dan bu yana, 11 yıldır aralıksız “En Gözde Şirketler” sıralamasında yer alıyor.

48.000 genç seçti

11 Nisan 2019 Perşembe günü, Wyndham Grand Levent’te gerçekleştirilen Employer Brand Summit’in ardından düzenlenen törende, Mercedes-Benz Türk İnsan Kaynakları Direktörü Betül Çorbacıoğlu Yaprak ödülü teslim aldı. Çorbacıoğlu ödülü alırken; “Mercedes-Benz Türk olarak bir kez daha ‘Otomotiv Sektörünün En Gözde Şirketi’ seçildiğimiz için son derece gururluyuz. Bu ödülü önemli kılan en değerli faktör, 48.000 gencin gözünden en gözde şirketlerin belirlenmesi. İnsana kıymet veren bir marka olarak böyle değerli bir ödülü almak ve bu ödüle özellikle gençlerin takdiri ile ulaşmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağı.” diye konuştu.

PEP Programı birincilik getirdi

Mercedes-Benz Türk; yeni bir platform olarak Türkiye’nin en beğenilen yetenek programlarının belirlendiği TOP100 Talent Program Yarışması’nda ise Professional Experience Program (PEP) ile otomotiv şirketleri arasında 1’inci oldu. TOP100 Talent web sitesi üzerinden bu yıl ilk defa düzenlenen yarışmanın sıralaması; üniversite öğrencileri, yeni mezunlar, genç profesyoneller ve profesyonellerden oluşan yaklaşık 19 bin kişinin oylarıyla belirlendi. Mercedes-Benz Türk’ün 2002 yılından bu yana sürdürdüğü uzun dönem staj programı olan PEP, sektör özelinde birinciliğe layık görülürken; farklı sektörlerden 100 şirketin toplam 193 yetenek programı arasında ise 3’üncülüğe hak kazandı.