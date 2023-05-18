Mercedes-Benz Türk gençlere desteğini sürdürüyor

CARMEDYA.COM – Faaliyetlerine başladığı 1967 yılından beri Türkiye’nin sosyal ve ekonomik geleceğine değerli katkılar sağlayan Mercedes-Benz Türk, gençlerin eğitimine yönelik programlarını uzun yıllardır başarıyla sürdürüyor.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılını ürettiği kamyon ve otobüslere uyguladığı “Cumhuriyetle GÜÇLÜ100” etiketleri ile kutlamaya başlayan şirket, eğitimin yanı sıra spor, kültür-sanat ve sürdürülebilir çevre alanındaki birçok kurumsal sosyal fayda programını eş zamanlı olarak yürütmeye devam ediyor.

“Fırsat Eşitliği” ilkesi doğrultusunda eğitim alanında gençlere yönelik uzun soluklu projeler yürüten şirketin, Mercedes-Benz Türk bayileri ve yetkili servisleriyle Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürüttüğü “EML’miz Geleceğin Yıldızı” programı 2014 yılında başladı. Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nin elektromekanik laboratuvarlarının yenilendiği program kapsamında, kalifiye personel açığının oluştuğu otomotiv sektörüne donanımlı personel yetiştirilmesi hedefleniyor. Teknik ve mesleki eğitim alan öğrencilerin Mercedes-Benz Laboratuvarları’nda (MBL) daha fazla deneyim kazanmasının amaçlandığı program kapsamında, bugüne kadar toplam 32 okulun laboratuvarı yenilendi. Mercedes-Benz Laboratuvarları’nda 3 binden fazla öğrenci eğitim alırken, Mercedes-Benz Türk bayilerinde 1300’den fazla öğrenci staj ve 204 mezun ise işbaşı yaptı.

Mercedes-Benz Türk’ün Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile 17 ilde 200 kızı destekleyerek 2004 yılında hayata geçirdiği “Her Kızımız Bir Yıldız” programı ise, 2023 yılında da güçlenerek büyümeye devam ediyor. Türkiye’de kadınların her alanda erkeklerle birlikte, eşit sosyal ve ekonomik şartlarla çalışabilmeleri hedefiyle başlatılan programda, her yıl 250’si üniversite öğrencisi olmak üzere 1.000 kız öğrenci Mercedes-Benz Türk’ten eğitim bursu alıyor. Öğrenciler eğitim bursuna ek olarak, kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan çeşitli programlara da katılıyorlar.

Kamyon fabrikasının bulunduğu Aksaray’da bölge çocuklarının eğitimlerine destek vermek amacıyla “Mercedes-Benz Türk ÇYDD Eğitim Evi”ni 2015 yılında kuran şirket, Türkiye’nin farklı ve seçkin üniversitelerinden mezun olan çalışanlarının gönüllü destekleri ile eğitimler veriyor.

Gençlerin eğitimine yönelik “Mühendisliğin Yıldızları” programını da 2018 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Vakfı ile yürüten Mercedes-Benz Türk, mühendislik okuyan başarılı kız öğrencileri destekleyerek kadın mühendis istihdamına katkı sağlıyor.

Eğitime ek olarak, spora ve sporcuya verdiği desteklerle de öne çıkan şirket, söz konusu alanda da önemli çalışmalar yürütüyor. 1996 yılında Türkiye Futbol Milli Takımı Ana Sponsoru olan Mercedes-Benz Türk, Türkiye’de bugüne kadar gerçekleştirilen en uzun süreli ve istikrarlı sponsorluk çalışmalarından birine imza attı.

Mercedes-Benz Türk, Türkiye Futbol Milli Takımı dışında Türkiye Hentbol Kadın ve Erkek Milli Takımları’nın ve Ampute Futbol Milli Takımı’nın resmi ulaşım sponsorluğunu da yürütüyor.