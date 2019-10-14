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Mercedes-Benz Türk Finans Kampanyası’na dahil oldu

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz’in Türkiye’de üretilen kamyon ve çekici modelleri, 3 farklı kamu bankasından 500 bin TL ve 60 aya kadar yüzde 0,49 faizli kredi imkânıyla satın alınabiliyor.

1 Ekim 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında; Ziraat Bankası’ndan, Vakıfbank ve Halkbank’tan 500 bin TL’ye kadar kredi kullanılarak 0 km bir Mercedes-Benz kamyon veya çekici sahibi olunabiliyor.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank’tan çoklu araç alımlarında da geçerli olmak kaydıyla 12-60 ay, Halkbank’tan ise 36-60 ay vade aralıklarında tüm vadelerde yüzde 0,49 faiz oranı geçerli.

Kampanya ayrıca Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayilerini de kapsıyor. Müşteriler veya Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayileri, kredi başvurularını her 3 bankanın tüm şubelerinden yapabiliyorlar.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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