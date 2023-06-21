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Mercedes-Benz Tech Türkiye’de görev değişimi

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Otomotiv bünyesinde 40’tan fazla ülkedeki Mercedes-Benz Group AG lokasyonuna teknoloji çözümleri sağlayan Mercedes-Benz Tech Türkiye’nin başına Jochen Wandel atandı.

Wandel’in görevini devraldığı Özlem Vidin Engindeniz ise kariyerini yine Mercedes-Benz bünyesinde Almanya’da sürdürecek.

Mercedes-Benz Tech Türkiye Direktörü olarak atanan Jochen Wandel, yeni görevi öncesinde Mercedes-Benz’in stratejik bir iş ortağı ve inovasyon merkezi olarak dijital ürünler ve yazılım çözümleri geliştiren iştiraki, Ulm merkezli Mercedes-Benz Tech Innovation’da Dijital Değer Platformları Kıdemli Müdürü olarak görev yapıyordu.

Ulm Üniversitesi’nde Bilgisayar Bilimleri alanında lisans sahibi olan ve mezuniyetinin ardından 2001 yılında o zamanki adıyla Daimler TSS olan Mercedes-Benz Tech Innovation’da kariyerine başlayan Jochen Wandel, yazılım uzmanı, proje müdürü ve takım lideri gibi farklı rollerde yazılım sistemleri geliştirilmesinde çalıştı. 2016 yılında konvansiyonel IT operasyonları alanında yaklaşık 150 çalışana liderlik ederek Mercedes-Benz Tech Innovation biriminde Operasyon ve Altyapı departmanını yöneten Wandel, bulut ve FOSS sistemleri odaklı çalışmalar yürüttü.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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