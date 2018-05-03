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Mercedes Benz tamamen elektrikli olmak için çalışıyor

Yazan Alper Güler -

Daimler, hedef olarak 2020 yılını seçti. Marka bu yıla kadar tamamen elektrikli modeller üretecek. Marka bu hareket ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Mercedes Benz tamamen elektrikli olmak için çalışıyor

Açıklama markanın yönetim kurulu başkanı ve Mercedes-Benz otomobil başkanı Dieter Zetsche tarafından yıllık hissedarlar toplantısında gündeme geldi. Şirket zaten 2018 yılı itibariyle Kuzey Amerika’da her modelin bir elektrikli versiyonunu yapmıştı. Şimdi ise sıra Avrupa pazarında. İlk olarak Avrupa pazarına sunulan güncellenmiş ForTwo ve ForFour modeller elektrikli oluyor. Bu modeller 81 HP gücünde elektrikli motor ile kombine edilmiş. Bu motor ile 0-100 hızlanmasını model 11.5 saniyede tamamlıyor. Maksimum 130 km/s hız değerine çıkabilen model, 160 kilometre menzile sahip. 16 Amper şarj istasyonuyla model 2.5 saatte şarj oluyor. Standart ev tipi şarj istasyonu kullanıldığında model 6.5 saat te şarj oluyor.

Alper Güler
2007 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, 2008 yılında Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğna Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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