Mercedes-Benz GLS kameralara yakalandı

CARMEDYA – Mercedes, GLS modelini makyajlıyor. Büyük bir gizlilikle yürütülen bu projede ilk casus fotoğraf çekildi.

Tasarımda ufak değişimler

Otomobilin tasarımında küçük değişimler sunulacak. Özellikle bu fotoğraftan görünmese de, ön bölümde modelin daha güncel durması planlanıyor. Bu doğrultuda far grubu elden geçirilecek. Tampon bölümünde ise büyük değişimlerin olması bekleniyor. Makyaj ile birlikte yeni jant seçenekleri de otomobilde sunulabilir.

Arka bölümde neler var?

Otomobilin arka bölümüne geçtiğimizde stop grubunun makyajdan nasibini alacağını görüyoruz. Bu alanlar kamuflajlı kaplamlar ile gizlenmiş. Yeni stop grupları eskisine göre inceltilmiş. Daha sportif bir görüntünün burada sağlanması hedeflenmiş.

İçeride neler var?

Otomobilin içerisinde de ufak değişimler bekleniyor. Özellikle orta konsolda yer alan ara birimlerin, ailedeki diğer otomobillere benzeyeceği tahmin ediliyor. Daha fazla kaplama seçeneğinin de sunulması muhtemel. Ayrıca çift parçalı ekran yapısının da modelde gelmesi muhtemel.

Hangi motorlar ile gelir?

Motor konusunda altı ve sekiz silindirli motorların yanı sıra hibrit kombinasyonlarında bu modelde gelmesi planlanıyor. En güçlü versiyon olan GLS 63’te ise 5.5 litrelik V8 motorun yer alamsı bekleniyor.