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Mercedes Benz GLC tazeleniyor

Yazan Alper Güler -

Mercedes Benz GLC tazeleniyor. Mercedes GLC geçtiğimiz günlerde kamuflajlı fotoğraflarıyla kameralara yakalandı. Model bu haliyle “Makyajlanıyor mu?” sorularını akıllara getirdi.

Araç uzun bir aradan sonra genç görünmek için bazı işlemlerden geçiyor. Özellikle otomobilin ön yüzünde ciddi değişimlerin olması bekleniyor. Far ve tampon grubunda olacak bu değişimler otomobili daha dinamik gösterecek. Modelde kullanılan Multibeam LED farlar özellikle gece sürüşlerinde yolunuzu daha iyi aydınlatmak için planlanmış.

Mercedes Benz GLC  İçeride neler sunacak?

Estetik revizyonun büyük çoğunluğunun içeride gerçekleşmesi bekleniyor. İlk olarak 12.3 inç büyüklüğünde bir gösterge panelinin içeride sunulması bekleniyor. Mercedes E serisiyle hayatımıza girein çift parçalı ön konsol ekranı dikkatlerden kaçmıyor. Bu ekranlar klasik Mercedes modellerindeki gibi Joystik üzeri touchpad bir konsol ile artık kontrol edilmeyecek. Artık bu kombinasyon yerine sadece Touchpad paneli kullanılacak. Ayrıca Mercedes S serisinde görmeye başladığımız dokunmatik özellikli direksiyon butonları da  GLC’de de yer alacak. Ayrıca Mercedes bu modelinde de tıpkı C serisinde olduğu gibi gelişmiş bir radar sistemiyle de sunacak.

Motor seçeneklerinde yenilik olacak

Aracın motor seçeneklerin de de değişimlerin olması bekleniyor. Modelde 2.1 litrelik dizel motorun hacmi 2.0 litreye düşürülecek. Bu motora 9 ileri otomatik şanzımanın eşlik etmesi bekleniyor. Model 2019 yılında yollara çıkacak.

Alper Güler
2007 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, 2008 yılında Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğna Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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