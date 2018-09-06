Mercedes-Benz EQC Stockholm’de tanıtıldı

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz, Stockholm’de gerçekleştirdiği bir etkinlik ile EQC modelini basına tanıttı. Tasarımının yanı sıra teknik özellikleriyle de, elektrikli rakipleri arasında ciddi bir yükselişe geçecek gibi görünüyor.

Kesintisiz, net ve renkli vurgulara sahip tasarımıyla dikkat çeken Mercedes-Benz EQ markası, yenilikçi lüks tasarım dilini kullanırken yenilikçi elektrikli otomobil görünümünün de öncülüğünü yapıyor. Kalite, güvenlik ve konfor gibi konulara sadık kalan EQC, elektrikli otomobillerin Mercedes-Benz’i konumunda bulunuyor ve sahip olduğu niteliklerin toplamıyla bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Tüm bu nitelikleri, ön ve arka aksta birer tane olmak üzere toplam iki elektromotorun ürettiği 408 HP gücün sağlamış olduğu dinamik performans tamamlıyor. Sistem son derece gelişmiş mühendislik çözümleri sayesinde NEDC normuna göre yaklaşık 450 km’lik bir elektrikli menzile imkân tanıyor. EQ ayrıca “Mercedes me” ile hayatı kolaylaştıran kapsamlı hizmetler sunuyor ve elektromobiliteyi günlük sürüş için uygun hale getiriyor. EQC, Daimler bünyesindeki yeni bir mobilite döneminin başlangıcını simgeliyor.

SUV sınıfında yer alacak

Yeni EQC, bünyesinde barındırdığı kaslı ve gösterişli gövde orantıları ile crossover SUV olarak sınıflandırılıyor. Geniş tavan çizgisi, yüksek omuz çizgisine sahip dar yan camlar ve arkaya doğru eğimli tavan çizgisinin ortaya çıkarttığı coupé benzeri arka kısmıyla görsel olarak SUV ile SUV Coupé arasında bir görünüm sunuyor. Önden bakıldığında farları ve ön ızgarayı çevreleyen siyah panel yüzey dikkat çekiyor. Bir ilk olarak siyah panelin üst kenarı fiber optik bir hat ile dolduruluyor. Söz konusu hat, gündüz farlarını birbirine bağlaması ile karakteristik bir Mercedes-Benz özelliği olarak öne çıkıyor. Bu yapı karanlıkta neredeyse kesintisiz bir ışık bandı oluşturuyor. Standart olarak sunulan MULTIBEAM LED ön farların iç yuvaları ve tüpleri çok parlak bir siyah renge sahip. Beyaz zemin üzerine mavi şeritler ve mavi tonlardaki MULTIBEAM gibi zıt renk vurguları bu modelin yeni EQ ailesinin bir üyesi olduğunu teyit ediyor.

Premium iç mekan

Yeni Mercedes-Benz EQC, premium elektrikli araç görünümüne öncülük eden, son derece kaliteli bir iç mekânla dikkat çekiyor. Gösterge panelinin üst sınıf amplifikatörün soğutma kanallarını andıran panjurlu kenarları buna iyi bir örnek niteliği taşıyor. Araçtaki gösterge paneli sürücü odaklı bir kokpit mimarisi ortaya koyarken, Mercedes-Benz markasının karakteristik kanat profili sürücü bölgesinde kesintiye uğrayarak asimetrik bir görünüm sergiliyor. Kokpitin en önemli görsel unsurlarından birinin bulunduğu yer tam da burası. Bu bölüm rosé-gold aplikasyonlar da dahil olmak üzere bünyesindeki tüm detaylarla ileri teknoloji üssü gibi görünüyor.

Kalbinde ne var?

Yeni ürün ve teknoloji markası EQ altında satışa sunulacak olan ilk Mercedes-Benz modeli EQC’de tamamen yenilikçi bir dört tekerlekten çekiş sistemi devreye giriyor. Sistem her bir aksta birer adet olmak üzere iki adet kompakt elektromotordan oluşuyor. EQC böylece dört tekerlekten çekişli bir aracın sürüş karakteristiğini sunabiliyor. Tüketimi azaltmak, son derece etkili bir performans sunmak üzere elektromotorlar farklı bir şekilde konumlandırılıyor. Ön akstaki elektromotor düşük ve orta güç gereksinimlerinde mümkün olan en yüksek verimlilik seviyesini sunacak şekilde ayarlanırken, arka aks salt dinamizm sunmak üzere ayarlanıyor. Ön ve arka akstaki elektromotorlar toplam 300 kW güç ve 765 Nm tork kullanıma sunuyor. EQC’ye NEDC normuna göre 80 kWh kapasiteye sahip olan lityum-iyon bataryalar enerji sağlıyor. Elektrikli araçların tüketim ve menzil değerleri kullanım şartlarına göre değişkenlik gösteriyor. EQC, sürücüsünü her biri farklı karakteristiklere sahip COMFORT, ECO, MAX RANGE, SPORT ve INDIVIDUAL olmak üzere beş farklı sürüş programı ile destekliyor. Ekonomik sürüş modlarında gaz pedalının tepkileri sürücüyü daha sakin sürüşlere yönlendirerek enerji tüketimini düşürmeye yardımcı oluyor. Sürücü ayrıca direksiyon simidinin arkasındaki vites değiştirme kulakçıklarını kullanarak enerji geri kazanma seviyesini de yönetebiliyor.

Şarj: Kolay ve hızlı

EQC standart olarak su soğutmalı 7,4 kW kapasiteli bir batarya ile donatılıyor. Bu batarya evde ve halka açık alanlarda AC tipi prizden şarj etme imkânı sunuyor. Bir Mercedes-Benz Wallbox kullanarak şarj etmek, şarj süresini yerel güç kaynağına oranla üç kat hızlandırıyor. EQC’de standart olan DC tipi şarj ile, örneğin Avrupa’da CCS ile şarj süresi daha da kısalıyor. EQC, şarj tipine bağlı olarak maksimum 110 kW’a kadar güç çıkışına sahip herhangi bir şarj noktasında şarj edilebiliyor. Batarya yüzde 10’dan yüzde 80’e sadece 40 dakikada doluyor (Yaklaşık veriler).