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Mercedes-Benz A-Serisi Sedan Paris Otomobil Fuarı’nda

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz A-Serisi Sedan Paris Otomobil Fuarı’nda sahne aldı. yeni tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken model, sedan karoser yapısıyla da iddialı görünmeyi başarmış. 

Mercedes-Benz, 1997 yılında A-Serisi ile kompakt sınıfa giriş yaptı. A-Serisi yıllar içerisinde başlı başına bir model ailesine dönüşürken, şirket o tarihten bu yana 6 milyon adet kompakt sınıf araç sattı. Marka, ailenin 7. üyesi olan A-Serisi Sedan ile ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Sadece Mercedes-Benz’in kompakt sınıftaki ürün gamını genişletmekle kalmayan A-Serisi Sedan, aynı zamanda C-, E- ve S-Serisi modellerini de tamamlıyor.

Geniş arka koltuklar

Arka koltuk baş mesafesiyle sınıfının en iyi değerini sunan otomobil aynı zamanda bilinen ve beğenilen A-Serisi niteliklerini de bünyesinde barındırıyor. Yüksek verimlilik seviyesine sahip benzinli ve dizel motorları, S-Serisi’nden transfer edilen sürüş yardım sistemlerinin de katkısıyla yüksek güvenlik seviyesi, sezgisel kullanıma imkân tanıyan ve aynı zamanda öğrenme yeteneğine sahip MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) bilgi ve eğlence sistemi ile yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan; premium kompakt sedan sınıfının standartlarını yeniden belirliyor. Yeni A-Serisi Sedan, 2019’un Şubat ayında Türkiye’de satışa sunulacak.

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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