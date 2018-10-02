CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz A-Serisi Sedan Paris Otomobil Fuarı’nda sahne aldı. yeni tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken model, sedan karoser yapısıyla da iddialı görünmeyi başarmış.

Mercedes-Benz, 1997 yılında A-Serisi ile kompakt sınıfa giriş yaptı. A-Serisi yıllar içerisinde başlı başına bir model ailesine dönüşürken, şirket o tarihten bu yana 6 milyon adet kompakt sınıf araç sattı. Marka, ailenin 7. üyesi olan A-Serisi Sedan ile ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Sadece Mercedes-Benz’in kompakt sınıftaki ürün gamını genişletmekle kalmayan A-Serisi Sedan, aynı zamanda C-, E- ve S-Serisi modellerini de tamamlıyor.

Geniş arka koltuklar

Arka koltuk baş mesafesiyle sınıfının en iyi değerini sunan otomobil aynı zamanda bilinen ve beğenilen A-Serisi niteliklerini de bünyesinde barındırıyor. Yüksek verimlilik seviyesine sahip benzinli ve dizel motorları, S-Serisi’nden transfer edilen sürüş yardım sistemlerinin de katkısıyla yüksek güvenlik seviyesi, sezgisel kullanıma imkân tanıyan ve aynı zamanda öğrenme yeteneğine sahip MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) bilgi ve eğlence sistemi ile yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan; premium kompakt sedan sınıfının standartlarını yeniden belirliyor. Yeni A-Serisi Sedan, 2019’un Şubat ayında Türkiye’de satışa sunulacak.