Mercedes-Benz A Serisi sedan Edition 1 karşınızda

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz her yıl yeni bir model başlattığında, Edition 1 versiyonunu da müşterilerine sunuyor. Mercedes A serisi de bunlardan biri.

Tasarımda neler var?

Almanta’da bu model 3 Eylül’den itibaren satışa sunulacak. Model farklı bir tasarım ile karşımıza çıkıyor. Otomobilde ön ızgara dikkatlerden kaçmıyor. Bunun yanına 19 inç jantlar bakır renk ile kaplanmış. Otomobilde LED farlar bu versiyon ile standart geliyor. Dış renk olarak gece siyahı, kutup beyazı, dağ grisi ve kozmos siyahı yer alıyor.

İçeride neler var?

Otomobilin içerisinde bakır süslemeli Artico suni deri ve Dinamica mikrofiber döşemeli spor koltuklar geliyor. Konsolda “Edition 1” logoları dikkatlerden kaçmıyor. Bu versiyonda çok işlevli spor direksiyon ve 64 farklı iç aydınlatma opsiyonu da sunulmuş. Otomobil 2019’un başında müşterilerin beğenisine sunulacak.