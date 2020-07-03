Mercedes-AMG Petronas ilk yarışa hazır

CARMEDYA.COM – Dünyanın en fazla takip edilen motorsporları organizasyonu olan Formula 1, 12-15 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Avustralya Grand Prix’sinin koronavirüs COVID-19 salgını sebebiyle iptal edilmesinin ardından yaklaşık 4 aylık gecikmeyle başlıyor.

Salgın sebebiyle yeniden düzenlenen yarış takviminin ilk ayağı 3-5 Temmuz 2020 tarihleri arasında koşulacak olan Avusturya GP’si oldu. Spielberg kentindeki Red Bull Ring’de koşulacak olan yarış için Mercedes-AMG Petronas da hazırlıklarını tamamladı.

2020 sezonuna, bir kez daha Toto Wolff’un Takım Patronluğu’nda hazırlanan Mercedes-AMG Petronas Formula 1 Takımı, araçlarının direksiyonunu, 3’ü üst üste olmak üzere 6 kere Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas’a emanet ediyor.

2020 sezonu Mercedes’in Formula 1 serüveninde önemli bir yıldönümünü de hatırlatıyor. 1955 yılında Formula 1’de mücadele etmeye ara veren Mercedes Takımı, 2010 Bahreyn Grand Prix ile yarışlara geri dönmüştü. 2010-2020 arasındaki son 10 yılda Mercedes-AMG Petronas Formula 1 Takımı, start alınan 198 yarışın 93’ünü kazandı, 194’ünde podyuma çıktı, 103 pole pozisyon elde etti ve 48 yarışta da ilk iki sırada podyum görerek büyük bir başarı elde etti.

Son 10 yıldaki mücadele kapsamında Mercedes-AMG Petronas Formula 1 Takımı, 2014-2019 arasında üst üste 6 kere hem “Takımlar Şampiyonluğu” hem de “Pilotlar Şampiyonluğu”nu kazandı. Lewis Hamilton, 6 “Pilotlar Şampiyonluğu”nun 3’ünü 2017, 2018 ve 2019 yıllarında üst üste elde etti. 2016 yılında Pilotlar Şampiyonu olan Nico Rosberg, bu unvandan sonra Formula 1’den emekli olduğunu açıklayınca takımdaki ikinci koltuğa Valtteri Bottas oturdu.

Avusturya GP’si Pazar günü düzenlenecek

Ertelenen Formula 1’in başlangıcında 2020 sezonunun ilk yarışı olarak düzenlenen Avusturya GP’si Spielberg’deki Red Bull Ring’de düzenleniyor. 4.3 kilometre uzunluğundaki pistte 71 tur üzerinden koşulan yarış, toplamda 306.452 km’nin kat edilmesi ile sonuçlanıyor.

Avusturya GP’si 3 ve 4 Temmuz’daki deneme sürüşlerinin ardından 4 Temmuz saat 16:00-17:00 arasındaki sıralama turları ile devam edecek. Yarış ise 5 Temmuz Pazar günü 16:10-18:10 arasında gerçekleştirilecek.