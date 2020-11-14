Mercedes-AMG Petronas Formula 1 Takımı 9 yıl aradan sonra Türkiye’de

CARMEDYA.COM – 2020 Formula 1 sezonunun 14. yarışı olan Türkiye Grand Prix’si, Cuma günü yapılacak antrenman turları ile başlıyor.

13-14 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek antrenman turlarının ardından 14 Kasım saat 15:00’te sıralama turları atılacak ve 15 Ekim 2020 Pazar günü saat 13:10’da yarış başlayacak. İstanbul Akfırat’taki, 5 bin 338 metrelik Intercity Park’ta 58 tur üzerinden yapılacak yarışta toplam 309.396 km kat edilmesi planlanıyor.

Bu sezon düzenlenen 13 yarışın 11’ini kazanan Mercedes-AMG Petronas Formula 1 Takımı, galibiyet serisini İstanbul’da da devam ettirmek istiyor. Mercedes-AMG Petronas, ilk 11 yarış sonucunda 479 puan toplayarak bir önceki yarış olan Emilia Romagna GP’sinde 2020 yılı Takımlar Şampiyonluğu’nu ilan etmişti. Sürücüler Şampiyonası’nda ise Lewis Hamilton, 282 puan ile yedinci dünya şampiyonluğuna doğru ilerlerken, takım arkadaşı Valtteri Bottas 197 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Türkiye GP’sini Lewis Hamilton’ın kazanması ve Valtteri Bottas’ın yeterince puan alamaması halinde, 6 kez dünya şampiyonu olan Formula 1 pilotu, yedinci dünya şampiyonluğunu Intercity Park’ta ilan edebilir. Bu sonuçla Lewis Hamilton, 7 dünya şampiyonluğu bulunan Michael Schumacher’i de yakalamış olacak.

Toto Wolf’dan Türkiye GP’si ile ilgili açıklamalar

“Arka arkaya yedinci kez Takımlar Şampiyonluğu’nu kazandığımız için gururluyuz. Hem Formula 1’de hem de diğer pek çok sportif şampiyonada eşi benzeri görülmemiş bir başarıya ulaştık. Imola’daki sonuç aynı zamanda, Lewis ve Valtteri’nin Sürücüler Şampiyonası için hala mücadele ettiğini gösteriyor. Her iki sürücümüze en iyi araçları sağlamayı ve taraftarlarımıza sezonu şık bir şekilde bitirmeyi borçluyuz. Bu nedenle kalan dört yarışta sınırları zorlamaya devam edeceğiz ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Formula 1, 9 yıllık aradan sonra ilk kez Türkiye’ye dönüyor. Bu da pistle ilgili bir dizi bilinmeyenle bir kez daha karşılaşacağımız anlamına geliyor. Imola ve Portimao’da hızlı bir şekilde öğrenip adapte olabileceğimizi gösterdik. Bu, genellikle ziyaret etmediğimiz pek çok yerde yarıştığımız bir sezonda önemli bir faktördü. İstanbul’daki pistin farklı zorlukları barındıran bir yapısı ve meşhur 8. viraj gibi harika bölümleri var. 2020 kurallarına uygun araçlarımızın bu pistte nasıl bir performans göstereceğini görmek beni heyecanlandırıyor.”

9 yılın ardından Formula 1’de neler değişti?

Formula 1’in Intercity Park’taki son yarışının üzerinden 9 yıl geçti ve 2011’e göre önemli ölçüde değişimler yaşandı. Örneğin bu süre zarfında otomobiller ve teknolojiler büyük oranda gelişti. Günümüzde araçların daha geniş ve uzun olması, daha büyük kanatlı, daha alçak burunlu olmaları ve Halo’nun eklenmesi gibi düzenlemelere bağlı görsel farklılıkların yanı sıra, değişen teknolojiye baktığımızda konu çok daha derinlere iniyor. Formula 1’in 10 yıldan kısa bir sürede ne kadar değiştiğini öğrenmek için detaylara bir göz atmak gerekiyor.

2011’den günümüze motor teknolojisi ne kadar gelişti?

Bu sorunun yanıtı “tamamen değişti” olabilir. 2011’deki motor, 18.000 d/d’ye çıkabilen ve en düşük 95 kg ağırlığa sahip, atmosferik 2.4 litrelik bir V8 idi. Ek olarak, frenleme esnasında aracın kinetik enerjisini toplayan KERS ünitesi ile erken hibrit teknolojisini içeriyordu. Bu durum sürücüye, gerektiğinde devreye alabileceği, tur başına 6.7 saniye boyunca ek 80 HP sağlıyordu. KERS, motorun maksimum gücünü yaklaşık 815 HP’ye ulaştırıyordu.

Günümüze hızlı bir şekilde gelirsek; bir Formula 1 otomobilinin güç kaynağı dikkate değer ölçüde farklı. 2014 yılında hibrit düzenlemelerinin yürürlüğe girmesinden bu yana, minimum 145 kg ağırlığında, 15.000 d/d’ye kadar devir alınabilen, turbo beslemeli 1.6 litrelik V6 motorlar kullanılmaya başlandı. Günümüz güç kaynakları 2011 yılındakine göre yaklaşık 100 HP daha fazla güç üretiyor ve aynı zamanda çok daha verimli. 2011’de yaklaşık yüzde 30 olan termal verimlilik seviyesi 2020’de yaklaşık yüzde 50 oranlarına geldi.

2020 Türkiye GP’sinden beklentiler nasıl?

Daha yüksek viraj hızları ve ardından gelen daha yüksek yanal G kuvvetleri, bu yıl sürücüler için parkuru fiziksel olarak daha zorlu bir hale getirecek.

Artan bastırma kuvveti seviyeleri nedeniyle, ikonik 8. viraj öncekinden daha az odak noktasında olacak. Viraj, 2011 otomobillerinde oldukça düz geçiliyordu ancak 2020 araçları için bu viraj daha zorlu olacak. Dolayısıyla ekiplerin bunun için kurulumdan çok fazla ödün vermesi gerekmeyecek. 2020 F1 programındaki diğer alışılmadık yarışlardan farklı olarak, Türkiye Grand Prix’si için bazı geçmiş veriler bulunuyor. Ancak bununla birlikte, araçların değişmesi ve yarış tarihinin yakın zamanda gündeme gelmesi nedeniyle tarihi veriler sadece referans olarak kullanılabiliyor.