Mercedes-AMG G63s prömiyerini yaptı

CARMEDYA.COM – Brabus , Mercedes-AMG G63’e dayanan yeni 700 Widestar’ın dünya prömiyerini 2018 Monaco Yacht Show’da yaptı.

Çok daha güçlü olacak

Adından da anlaşılacağı gibi, model 700 HP gücünde olacak B40-700 yükseltme paketine sahip olan model, bu yükseltme ile 115 HP güç artışı yaşamış. Bu gücü model 4.0 litrelik twin-turbo V8 motordan üretiyor. Aracın torku ise 950 NM seviyesine çıkmış durumda. Araçta 9 ileri TCT şanzıman kullanılmış. Sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi modelde yer alıyor. Otomobilin 0-100 hızlanması ise 4.3 saniye. Maksimum hızı ise 240 km/s.

Modelde tasarım anlamında da önemli değişimler yapılmış. Önde Brabus logosu ve daha geniş tamponlar otomobili agresif kılmış durumda. 20 ila 23 inç arasında değişen jantlar otomobile sportiflik katmış. Arka bölümde ise yine havalandırmalar büyük tutulmuş. Ayrıca tavanın üzerindeki kanat oldukça ilgi çekiyor. Tabiki yandan çıkan krom egzoz çıkışlarını da unutmamak gerek.

İçeride neler var?

İç mekana gelince, Brabus müşterinin isteklerine göre uyarlayabilir kokpit sunabiliyor. Baklava dilimi koltuk kabartmaları dikkatlerden kaçmıyor. Dikişler modelin iç mekanını şık göstermiş. İçeride bolca deri detaylar kullanılmış.