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Mercedes-AMG G63s prömiyerini yaptı

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA.COM – Brabus , Mercedes-AMG G63’e dayanan yeni 700 Widestar’ın dünya prömiyerini 2018 Monaco Yacht Show’da yaptı.

Çok daha güçlü olacak

Adından da anlaşılacağı gibi, model 700 HP gücünde olacak B40-700 yükseltme paketine sahip olan model, bu yükseltme ile 115 HP güç artışı yaşamış. Bu gücü model 4.0 litrelik twin-turbo V8 motordan üretiyor. Aracın torku ise 950 NM seviyesine çıkmış durumda. Araçta 9 ileri TCT şanzıman kullanılmış. Sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi modelde yer alıyor. Otomobilin 0-100 hızlanması ise 4.3 saniye. Maksimum hızı ise 240 km/s.

Modelde tasarım anlamında da önemli değişimler yapılmış. Önde Brabus logosu ve daha geniş tamponlar otomobili agresif kılmış durumda. 20 ila 23 inç arasında değişen jantlar otomobile sportiflik katmış. Arka bölümde ise yine havalandırmalar büyük tutulmuş. Ayrıca tavanın üzerindeki kanat oldukça ilgi çekiyor. Tabiki yandan çıkan krom egzoz çıkışlarını da unutmamak gerek.

İçeride neler var?

İç mekana gelince, Brabus müşterinin isteklerine göre uyarlayabilir kokpit sunabiliyor. Baklava dilimi koltuk kabartmaları dikkatlerden kaçmıyor. Dikişler modelin iç mekanını şık göstermiş. İçeride bolca deri detaylar kullanılmış.

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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