Mercedes A sedan CLA ile birlikte satılacak

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz , yeni A serisi sedanın CLA ile birlikte ABD’de satılacağını doğruladı. sedan karoser konusunda marka fazlasıyla genişliyor.

Hangisi daha uygun fiyatlı olacak?

Mercedes-Benz , A-Serisi için bir lansman etkinliğinde modelin CLA ile birlikte müşterilere sunulacağını bildirdi. Marka bu hareket ile sedan karoser gamını geliştiriyor. CLA büyük ihtimalle fiyat olarak A sedandan daha uygun olacak. Buda moeller arasındaki çatışmayı ortadan kaldıracak. Yeni A-Serisi için fiyatlandırma ABD piyasası için açıklanmadı, ancak 35.000 $ ‘ın biraz altında olması gündemde. Eğer durum böyle ise, CLA’nın fiyatları opsiyonlardan önce 40.000 doların üzerine çıkacak. Bir sonraki nesil CLA hakkında henüz bir bilgi yok. Ancak ilerleyen dönemlerde o da ortaya çıkacak.