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Mercedes A sedan CLA ile birlikte satılacak

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz , yeni A serisi sedanın CLA ile birlikte ABD’de satılacağını doğruladı. sedan karoser konusunda marka fazlasıyla genişliyor.

Hangisi daha uygun fiyatlı olacak?

Mercedes-Benz , A-Serisi için bir lansman etkinliğinde modelin CLA ile birlikte müşterilere sunulacağını bildirdi. Marka bu hareket ile sedan karoser gamını geliştiriyor. CLA büyük ihtimalle fiyat olarak A sedandan daha uygun olacak. Buda moeller arasındaki çatışmayı ortadan kaldıracak. Yeni A-Serisi için fiyatlandırma ABD piyasası için açıklanmadı, ancak 35.000 $ ‘ın biraz altında olması gündemde. Eğer durum böyle ise, CLA’nın fiyatları opsiyonlardan önce 40.000 doların üzerine çıkacak. Bir sonraki nesil CLA hakkında henüz bir bilgi yok. Ancak ilerleyen dönemlerde o da ortaya çıkacak.

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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