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McLaren’in elektrikli süper otomobili geliyor

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA.COM – McLaren, tamamen elektrikli bir süper otomobil için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak marka pil teknolojisini geliştirene kadar aracı inşa etmeyecek.

30 dakika sonra şarj edilmeli

McLaren CEO’su Mike Flewitt verdiği röportajda, şirketin elektrikli süper otomobili üzerinde çalıştığını ve performans konusunda iddialı olacağını bildirdi. Ayrıca  aracın pist kullanımı için süresini kısıtladıklarını da bildirdi. Maksimum performans ile modelin 30 dakika sonunda yeniden şarj etmek gerekeceğini bildirdiler.  Flewitt pil teknolojisinin 2025 yılına kadar performans açısından daha iyiye gideceğini belirtti. Bu süreç zarfında ise daha iyi bir ürün ortaya çıkarmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Marka 2025 yılına kadar hibrit modellerde çıkacak. Bu sayede pil teknolojisinin gelişmesini bekleyecek. Ayrıca bu süreçte sıkı emisyon kurallarına da uyum sağlayacak. Model elektrik konfigürasyonuyla birlikte 987 HP güç üzerinde bir performans verisiyle gelecek.

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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