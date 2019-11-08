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Mazda MX-5 30 yaşında!

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Türkiye’de MX-5 Generations Fan klubü efsanenin otuzuncu yılını büyük bir parti ile kutladı.

Mazda, MX-5 30. Anniversary serisini, ilk MX-5’i ve ardı ardına gelen nesilleri yaratan tasarımcılar, mühendisler ve sahiplerine ithaf etmek amacıyla üretti. Dünyada sadece 3 bin adet üretilen MX-5 Anniversary serisinin turuncu rengi gün doğuşunu sembolize ediyor.

Türkiye’ye 6 adet gelen MX-5 Anniversary serisi RAYS 17 inç alaşım jantlara, ısıtmalı RECARO spor koltuklara, özel 30. Anniversary arması ve seri numarasına sahip.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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