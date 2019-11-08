Mazda MX-5 30 yaşında!

CARMEDYA.COM – Türkiye’de MX-5 Generations Fan klubü efsanenin otuzuncu yılını büyük bir parti ile kutladı.
Mazda, MX-5 30. Anniversary serisini, ilk MX-5’i ve ardı ardına gelen nesilleri yaratan tasarımcılar, mühendisler ve sahiplerine ithaf etmek amacıyla üretti. Dünyada sadece 3 bin adet üretilen MX-5 Anniversary serisinin turuncu rengi gün doğuşunu sembolize ediyor.
Türkiye’ye 6 adet gelen MX-5 Anniversary serisi RAYS 17 inç alaşım jantlara, ısıtmalı RECARO spor koltuklara, özel 30. Anniversary arması ve seri numarasına sahip.