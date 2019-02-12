Mazda 3 Skyactiv-X ile 181 HP güce ulaştı

CARMEDYA.COM – Mazda, sıkıştırma teknolojisi üzerine çalışmalarına devam ediyor. SkyActiv-X ile sınırları zorlayan marka güç konusunda iyi bir seviyeye ulaştı.

181 HP güce ulaşıldı

Jalopnik’ten alınan habere göre model Avrupa’da, yenilikçi bir adım ile Skyactiv-X motordan 181 HP güç ve 222 Nm tork üretebiliyor. Motorun silindir hacmi ise şu an için net değil. Bunun yerine SkyActiv-X181’in hem manuel hem de otomatik bir vites kutusuyla uyumlu olacağı bilinen doğrular arasında. Ek olarak dört tekerlekten çekiş sistemi de modelde konumlandırılacak.

İlk olarak zorlu pazarlar

Mazda, yeni SkyActiv-X motorunu önce katı emisyon kurallarına sahip ülkelerde lanse edecek. ABD pazarında daha sonra kullanılmak üzere sunulacak. Bununla birlikte, ABD spesifik versiyonunun emisyon standartlarındaki ve piyasaya özgü konumlandırmadaki farklılıklar göz önüne alındığında farklı derecelendirmeler olacak. Örneğin, 2019 Mazda3’teki 2.5 litrelik SkyActiv-G motoru , Avrupa tipi SkyActiv-X ünitesine benzer güç ve tork değerleri sunar. Amerika’da, 2.5 litrelik motor 186 HP güç ve 252 Nm tork üretiyor. Bu değerler yeni motorun teknik verilerine çok yakın. Bu nedenle, Mazda’nın iki güç ünitesini tam olarak nasıl konumlandırılacağını ve SkyActiv-X’in ABD pazarı için yükseltilip yükseltilmeyeceğini ileriki günlerde göreceğiz.