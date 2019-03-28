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Marron Five grubundan satılık Mercedes-Benz 300 SL

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA – Marron Five grubunun şarkıcısı Adam Levine’nin sahip olduğu 1955 Mercedes-Benz 300 SL Gullwing ‘i satıyor.

Marron Five grubundan olan Adam Levine, sahip olduğu klasik Mercedes’i satılığa çıkardı. Lauderdale’de bu hafta sonu RM Sotheby’s tarafından açık artırmaya çıkacak olan model görenleri kendine hayran bırakıyor. Araca son 6 yıldır sahip olan Levine, modelin orijinal halini korumuş. Martı kanat Mercedes-Benz 300 SL sadece 82.845 kilometre yol kat etmiş.

Ne kadara satılacak?

Açık arttırmaya çıkacak olan otomobil için henüz netleşen bir fiyat yok. Ancak tahminlere göre otomobilin fiyatı 1.4 milyon Dolar seviyesinden başlayacak. Devamında 2 milyon ile 3 milyon Dolar arasında bir fiyata satılacağı düşünülüyor.

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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