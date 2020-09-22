Marmaris’te zaferin adı Evans

CARMEDYA.COM – Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 5. yarışını oluşturan Türkiye Rallisi’nde kazanan Toyota Gazoo WRT adına yarışan Galler Elfyn Evans-Scott Martin ekibi oldu.

Kısa adı TOSFED olan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından organize edilen ralli, 3 gün boyunca 707 kilometrelik parkurda 12 özel etapta büyük çekişmeye sahne oldu.

Elfyn Evans-Scott Martin

Asparan’da yer alan servis parkta Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın da katılımıyla düzenlenen kapanış seremonisi ve ödül töreninde Evans-Martin birincilik ödülünü alırken, Belçikalı Hyundai Shell Mobis WRT sürücüsü Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul ikinci ve aynı takımdan 9 kez Dünya Ralli Şampiyonu Fransız Sebastien Loeb-Daniel Elena ekibi de üçüncü olarak podyumda yer alan isimler oldular.

Sebastien Loeb-Daniel Elena

WRC2 kategorisinde Türk takım Toksport WRT adına Skoda Fabia R5 ile yarışan İsveçli Pontus Tidemand-Patrick Barth birinciliğin sahibi olurken, WRC3 kategorisinde Polonya’dan Katejan Kajetanowicz-Maciej Szczepaniak Skoda Fabia R5 ile zafere ulaşan ekip oldu. Citroen C3 R5 ile yarışan 5 kez Türkiye Ralli Şampiyonu Red Bull sporcusu Yağız Avcı ve copilotu Onur Vatansever de WRC3 kategorisinde üçüncü olarak podyumda yer aldı.

Yağız Avcı-Onur Vatansever

Ulusal klasman

Türkiye Rallisi, aynı zamanda 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası’na da ev sahipliği yaptı. 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası 1. ve 2. ayağı olarak değerlendirilen rallide, Adus Motorsport adına Red Bull desteğinde yarışan Yağız Avcı-Onur Vatansever ekibi her iki yarışta da ilk sırada yer alarak şampiyonaya hızlı bir giriş yapmış oldu. Toksport WRT takımı adına Skoda Fabia R5 ile yarışan Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz her iki yarışı da ikinci olarak tamamlarken, üçüncülükler de Skoda Fabia R5 ile yarışan BC Vision Motorsport ekibi Burak Çukurova-Burak Akçay elde etti.

35 yaş üzeri klasik otomobillerin yer aldığı historic ralli klasmanında ise Murat 131 ile Gerçek-Bahar Sunman çifti yarışı ilk sırada tamamlarken, Audi Quattro ile Demir Berberoğlu-Okan Karaçam ikinci ve BMW 2020 Ti ile Haydar Güçlü-Murat Yıldırım ekibi de üçüncü sırada yer aldılar. İkinci yarışta Haydar Güçlü/Murat Yıldırım birinciliğe uzanan ekip olurken, Demir Berberoğlu-Okan Karaçam ikinci ve Murat 131 ile Özgür Yörük-Mehmet Serkan Şahiner üçüncü sırada yer aldılar.