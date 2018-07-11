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Manuel Aston Martin ikinci sahibini arıyor

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Aston Martin

CARMEDYA.COM – Seri üretim süper otomobiller tasarımlarıyla nefes kesici olabiliyor. Ancak onları daha vazgeçilmez kılan motor güçleri oluyor.

Manuel şanzımanlı

Aston Martin

Büyük bir motora sahip olan Aston Martin V12 üniteye sahip. Bu motor performans konusunda oldukça başarılı 6.0 litre hacminde olan bu V12 510 HP güç değerine sahip. 0-100 hızlanmasını 4.2 saniyede tamamlayan model performans olarak oldukça doyurucu. Bu motorun manuel bir şanzıman ile birleştirilmesi de aracı iyi bir kombin yapıyor. İçeride karbon detaylar da bulunuyor. 2011 model olan otomobil ikinci sahibini arıyor.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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