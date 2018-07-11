Manuel Aston Martin ikinci sahibini arıyor

CARMEDYA.COM – Seri üretim süper otomobiller tasarımlarıyla nefes kesici olabiliyor. Ancak onları daha vazgeçilmez kılan motor güçleri oluyor.

Manuel şanzımanlı

Büyük bir motora sahip olan Aston Martin V12 üniteye sahip. Bu motor performans konusunda oldukça başarılı 6.0 litre hacminde olan bu V12 510 HP güç değerine sahip. 0-100 hızlanmasını 4.2 saniyede tamamlayan model performans olarak oldukça doyurucu. Bu motorun manuel bir şanzıman ile birleştirilmesi de aracı iyi bir kombin yapıyor. İçeride karbon detaylar da bulunuyor. 2011 model olan otomobil ikinci sahibini arıyor.