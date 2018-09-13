CARMEDYA.COM – Renault, kompakt SUV segmentindeki güçlü konumunu sağlamlaştırmak için Kadjar modelini makyajladı. Makyajlı Renault Kadjar artık daha modern bir yapıya kavuştu.

En önemli güncelleme ise , Daimler ile birlikte geliştirilen yeni turboşarjlı 1,3 litrelik dört silindirli TCe motorun modelde yer alması. Partikül filtresi sayesinde düşük emisyon sunan motor EDC otomatik şanzıman ile sunuluyor. Teknik tabloya baktığımızda ise model 140 HP güç ve 160 HP güç seviyelerinde sunulabilecek. Yaygın olarak kullanılan 1,5 litrelik dCi dizel motor, revize edilerek karbon monoksit salınımı konusunda iyileştirildi. Bu motor 115 HP güç ve 260 Nm tork değeri sunuyor. Bu motor sadece 6 ileri manuel şanzıman ile kombine ediliyor. İlerleyen günlerde de 7 ileri otomatik şanzımanla da kombine ediliyor.

Revize edilmiş dış tasarım

Makyajlı Renault Kadjar tasarım anlamında da önemli değişim yaşamış durumda ilk olarak far grubunda önemli bir fark görünüyor. Bunun yanı sıra tampon kısmında da değişimler söz konusu. Ayrıca ızgara ve sis farlarının kenarlarında krom detaylar dikkatlerden kaçmıyor. Artık LED destekli farlarda otomobilde sunulmaya başlanmış durumda. Sis farlarının da LED destekli olduğunun altını çizmeliyiz. Makyaj ile birlikte yeni tasarım jantlar otomobile eklenmiş. Bu jantlar 17 ile 19 inç arasında değişen seçenekler olarak müşteriye sunuluyor. Otomobilin dış renk senekleride arttırılmış. Oural Green, Iron Blue ve Highland Gray adlı üç yeni renk modelin seçenek paletine eklenmiş.

Güncellenmiş kabin

Makyajlı Renault Kadjar içerisinde de önemli değişimler sunuluyor. Yeni R-Link 2 bilgi-eğlence sistemi 7 inç büyüklüğünde sunuluyor. Klima kontrol ünitesi Dacia Duster modelinden tanıdık geliyor. Krom çerçeveler ile göze şık görünüyor. Ayrıca havalandırma kanallarınında yerleşimi değişenler arasında. Arka bölümde de konforu arttıracak havalandırma kanalları modelde sunulmuş. Yeni 2019 Renault Kadjar, Paris Otomobil Fuarı’nda ilk kez tanıtılacak.