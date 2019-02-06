CARMEDYA.COM – Audi TT RS Coupe ve Roadster, yeni yüzüyle ortaya çıktı. Model artık daha modern görünmeyi başarıyor.

Makyajlı modelde ön ve arka bölümde stil değişiklikleri göze çarpıyor. Daha büyük bir yanal hava girişleri ve yan kanatçıklar dikkatlerden kaçmıyor. Makyajlı modelde OLED farlar da konumlandırılmış. Gece yolculuk yapmayı sevenler için bu teknoloji çok iş görecek.

Makyajlı Audi TT RS

Yeni renk seçenekleri de var.

Müşterilere marka sekiz farklı yeni renk seçeneği de sunulmuş. Bunlar arasında Kyalami Green, Pulse Turuncu ve Turbo Mavi yer alıyor. İçeride ise döşemlerde farklı renk seçeneği sunulmuş. Kırmızı ve mavi döşeme seçenekleri bunlar arasında yer alıyor. Ayrıca orta konsoldaki zıt tasarım renkleri de oldukça dikkat çekiyor. Orta konsolda MMI Navigation Plus sistemi isteğe bağlı olarak geliyor. Bu sistemde ses kontrolü, ücretsiz metin araması ve bir Wi-Fi Hotspot teknolojisi de sunuluyor. Müzik severler içinse 680-watt gücünde Bang & Olufsen premium ses sistemi sunuluyor.

Makyajlı Audi TT RS

Motorda revizyon yok

Motorda revizyon yapılmamış. Bu nedenle, 2.5 litrelik beş silindirli motordan 400 HP güç ve 480 Nm tork değeri sunulmuş. Bş silindirli motor, yedi ileri şanzıman ile kombine edilmiş. Quattro dört tekerlekten çekiş sistemiyle gelen TT RS Coupe’nin 0-100 km/s hızlanması 3,7 saniye sürüyor. Azami hızı ise 250 km/s olarak belirlenmiş. Eğer istenirse bu seviye 280 km/s hıza yükseltilebiliyor. Model Cenevre’de sahne alacak.