Makyajlı 2019 VW Transporter Multivan karşınızda

CARMEDYA – Volkswagen Şubat ayında makyajlı Transporter’ı tanıtmıştı. Akabinde ise Cenevre’de bu model sahne aldı. Şimdi sıra ticaride.

Volkswagen Transporter modelini makyajlamıştı. Model Şubat ayında Wolfsburg’da bir etkinlik ile otomobil severlerle buluşmuştu. Akabinde ise Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılan otomobilin ticari versiyonuda ortaya çıktı.

Makyaj yaramış

Aracın ön bölümü makyajdan nasibini fazlasıyla almış. Farlar ve tampon grubunda ufak değişimler göze çarpıyor. Ek olarak ön ızgara tasarımı da elden geçirilmiş. Yan bölümde de ufak tasarım oyunları yapılmış. Arka bölümde ise stop grubunun revize edildiği biliniyor.

Makyajlı 2019 VW Transporter

İçeride neler var?

Kokpite geçtiğimizde Transporter bizlere yeni bir kabin ile merhaba diyor. Yeni tasarım direksiyon simidi ve gösterge paneli dikkatlerden kaçmıyor. Orta konsoldaki ekran elden geçirilmiş. Ek olarak havalandırma ızgaralarının da tasarımı değiştirilmiş. Kargo alanının uzunluğu 2450 mm’den 2800 mm’ye uzatılmış. Aynı oranda aks mesafesi de 2900mm’den 3300 mm’ye taşınmış. Yükleme hacmi de bu doğrultuda artış göstermiş.

Makyajlı 2019 VW Transporter

Hangi motorlar ile gelecek?

Makyajlı 2019 VW Transporter 90, 110, 150 ve 199 HP güç seçenekleriyle dizel olarak satışa sunulacak. 150 ve 199 HP güç seçeneklerinden dört tekerlekten çekiş sistemi olan 4Motion özelliği sunulacak. ABT firmasıyla özel yapılan bir çalışma ile bu modelin elektrikli varyasyonuda olacak. 77.6 kWh pil kapasitesiyle desteklenecek olan model 112 HP güç değerine sahip olacak. Modelin menzili ise 400 kilometre olarak düşünülüyor. Yaklaşık olarak bu menzilde 1.2 ton ağırlığında yükleri taşıyabilecek.