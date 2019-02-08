Makyajlı 2019 Volkswagen Passat Türkiye’de

CARMEDYA.COM – Volkwagen iddialı modeli olan Passat’ı yeniledi. Model bu operasyon ile tasarım anlamında önemli değişimlere uğradı.

Dışarıda ilk dikkat çeken ayrıntılara gelecek olursak, yeni tip tamponlar dikkatlerden kaçmıyor. Otomobilin ön ızgarasında da revize gerçekleşmiş. Ön bölümde IQ Light farlar ile gece sürüşlerinde görüş alanınız daha da iyileştirilmiş. Makyaj ile birlikte otomobile yeni jant grubu ve renk seçenekleri de eklenmiş. Arka bölüme geldiğimizde ise LED stoplar ve çift egzoz sistemi makyajla birlikte gelen değişimler arasına eklenmiş.

2019 yeni Volkswagen Passat

Yeni 2019 VW Passat’ın iç mekanı nasıl?

Makyaj etkisini Passat’ın iç mekanında da göstermiş. İlk olarak yeni direksiyon simidi dikkat çekiyor. Yeni direksiyon iç mekana şıklık katmış. Bunun yanı sıra MIB3 adında yeni bir orta konsol ekranıda modelde yerini almış. Bu ekran selefine göre daha fazla teknolojik ayrıntı taşıyor. Akabinde yeni bir dijital gösterge paneli de otomobile eklenmiş. Tabi ki son olarak güncellenmiş döşeme ve kaplama çıtalarda modelde sunuluyor.

2019 yeni Volkswagen Passat

Yeni Passat hangi motor seçenekleriyle gelecek?

Motorlarda da önemli değişimler yaşanmış. İlk olarka 2.0 litrelik TDI Evo motor modelde sunuluyor. Eski nesile göre bu motor 10 g/km daha az CO2 salınımına sahip. Bunun yanında benzinli ürün gamında 150, 190 ve 272 HP gücünde seçenekler de var. Akabinde dizel olarak ise 120, 190 ve 240 HP gücünde seçeneklerde sunulacak.

2019 yeni Volkswagen Passat

GTE versiyonda yenilikler var

Bunun yanında GTE olarak gelen hibirit bir seçenekte Passat’ta yer alacak. Hibrit sistemin gücü 218 HP güce ulaşacak. Hibrit sistemde pil kapasitesi 9.9 kWh’dan 13.0 kWh’a yükseltildi. Bununla birlikte tamamen elektrik ile gidilebilecek olan menzil 55 kilometreden 70 kilmetreye yükseltildi. Bunların yanı sıra eski versiyon GTE modelde 5 sürüş modunun yerine 3 sürüş modu kullanılmış. E-MOD da tamamen elektrikli bir sürüş sağlanırken, GTE modunda tamamen sportif sürüş için hem benzinli hem elektrikli motor birlikte çalışacak. Hibrit modda ise benzinli motor ve elektrikli motor arasında otomatik geçiş sağlanabilecek.