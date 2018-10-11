CARMEDYA.COM – Türkiye’de yeni trafik cezaları belli oldu. Artık çakar takan, makas atan ve emniyet şeridine giren yandı. Bu ihlallerde bulunan kişiye ceza kesilecek.

Trafikte magandalık yapan bu kez yandı. Makas atmak, drift yapmak zaten yasaktı. Ancak yeni yapılan açıklamalar ile deyim yerindeyse “kural çiğneyen yandı”. Yeni düzenlemeye göre cezaların bedelleri şu şekilde değiştirildi.

Makas atan ve sinyalsiz şerit değiştiren 1002 TL

Tır ve kamyonlar için şerit ihlali 488 TL olarak açıklandı. Ayrıca trafiği aksatacak şekilde seri şerit değişikliği veya ters yönde araç kullanma 1002 TL ceza geliyor. Kırmızı ışıkta geçen kullanıcılara 235 lira ceza kesilecek. Üç defa kırmızı ışık ihlaline 30 gün, ikinci üç ihlale 45 gün, üçüncü üç ışık ihlaline ise60 gün süreyle trafikten men cezası verilecek.

Hız sınırlarında da ceza değişti

Hız sınırlarına uymama ile ilgili ceza sistemi de değiştirildi. Hız sınırını yüzde 10-30 arasında aşanlara 235, yüzde 30-50 arasında aşanlara 488, yüzde 50’den fazla aşan sürücülere ise 1002 TL para cezası uygulanacak. İhlallerin yıl içinde beş kezden daha fazla tekrarlanması durumunda sürücü belgesine bir yıl süreyle el konuluyor. 5 yıl içinde aynı suç tekrar ederse bu kişiler psiko-teknik değerlendirmeye giriyor.

Otomobil ile drift yapanlarda yandı.

Yeni eklenen maddeye göre aracın kendi etrafında dönmek suretiyle drift yapması durumunda ise n 5 bin ile 10 bin TL arasında para cezası sürücüye kesilecek. Ayrıca kullanılan araç 60 gün trafikten men edilecek. 5 yıl içinde ehliyetini ikinci kez kaptıranların sürücü belgeleri iptal edilecek.