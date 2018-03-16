WWW.CARMEDYA.COM – Geely’e ait olan Lynk & Co , kamuflajı bir model ile testlerine devam ediyor. 03 kodlu bu otomobil, ne tür yenilikleri bünyesinde barındırıyor?

Lynk & Co 03 testlerde yakalandı

En son 03 Sedan prototipini gördüğümüzde, buradaki gibi soğuk hava testlerinden geçiyordu. Model kamuflaj konusunda fazlasıyla abartılı bir şekilde karşımıza çıktı. Otomobilde bolca sportif detaylar kullanılmış. Özellikle difüzör kısmında kullanılan krom egzozlar modelin bu yapısını daha da çok ön plana çıkarıyor.

İç mekanda üreticinin dijital bir gösterge paneline ve geniş ölçülü bir orta konsol multimedya sisteme yer vereceği tahmin ediliyor. Otomobilin kalbinde 1.5 litrelik benzinli motorun yer alması bekleniyor. Daha güçlü bir motor arayanlar için 2.0 litrelik seçenekte kullanıcılara sunulacak. Model tahmini olarak 2020 yılında ortaya çıkabilir.