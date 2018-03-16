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Lynk & Co 03 testlerde yakalandı

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Lynk & Co 03

WWW.CARMEDYA.COM – Geely’e ait olan Lynk & Co , kamuflajı bir model ile testlerine devam ediyor. 03 kodlu bu otomobil, ne tür yenilikleri bünyesinde barındırıyor?

Lynk & Co 03 testlerde yakalandı

Lynk & Co 03

En son 03 Sedan prototipini gördüğümüzde, buradaki gibi soğuk hava testlerinden geçiyordu. Model kamuflaj konusunda fazlasıyla abartılı bir şekilde karşımıza çıktı. Otomobilde bolca sportif detaylar kullanılmış. Özellikle difüzör kısmında kullanılan krom egzozlar modelin bu yapısını daha da çok ön plana çıkarıyor.

İç mekanda üreticinin dijital bir gösterge paneline ve geniş ölçülü bir orta konsol multimedya sisteme yer vereceği tahmin ediliyor. Otomobilin kalbinde 1.5 litrelik benzinli motorun yer alması bekleniyor. Daha güçlü bir motor arayanlar için 2.0 litrelik seçenekte kullanıcılara sunulacak. Model tahmini olarak 2020 yılında ortaya çıkabilir.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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