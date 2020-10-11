Lexus’un yeni SUV konseptini kadın pilotlar test edecek

CARMEDYA.COM – Lexus, lJ201 Konsept SUV aracıyla birlikte kadınların yarıştığı 10 günlük zorlu bir ralliye katılıyor.

LX’in şasi ve platform kod adını alacak şekilde J201 Konsept olarak isimlendirilen araçta, şampiyonluk unvanını korumaya çalışan Rachelle Croft ve Taylor Pawley yer alacak.

Kadın yarışçıların yer aldığı organizasyonda Kaliforniya ve Nevada boyunca Lexus, GPS’in ve cep telefonlarının yasak olduğu toplam 2000 kilometrelik etaplarla zorlu yol şartlarını aşacak.

Araçta; özel olarak tasarlanan ön arka tampon, koruyucular, TJM Airtec şnorkel, yeni süspansiyonlar, 17 inç jantlar ve arazi lastikleri ve hava kanallı özel frenler yer alıyor. Bununla birlikte aracın standart V8 motorun gücü, kompresör sistemiyle birlikte 383 HP’den 550 HP’ye çıkarıldı.