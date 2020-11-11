Lewis Hamilton’dan Türkiye’deki hayranlarına mesaj

CARMEDYA.COM – Lewis Hamilton, Mercedes-Benz’in Türkiye’deki sosyal medya hesaplarından 15 Kasım 2020 Pazar günü gerçekleştirilecek Türkiye GP’si öncesinde özel bir mesaj yayınladı.

Hamilton, videolu mesajına “Merhaba Türkiye!” diyerek başladı ve ardından “Umarım hepiniz iyisinizdir. Türkiye’deki tüm Mercedes fanları, umarım kendinize dikkat ediyor ve Türkiye Grand Prix’sini heyecanla bekliyorsunuzdur. Bu kadar uzun bir aradan sonra geri dönüyor olmak harika. Tüm F1 severlere bunca yıl bizi destekledikleri için teşekkür etmek istiyorum. Uzun zamandır F1’in geri dönmesini bekliyordunuz biliyorum, emin olun gözlerimiz tribünlerde sizi arayacak ama yarışı televizyondan takip edip bize evlerinizden destek olacağınızı çok iyi biliyorum. Kendinize iyi bakın ve güvende kalın.” dedi.

Lewis Hamilton’ın, Türkiye GP’sini kazanması halinde 7. Dünya Şampiyonluğu’nu ilan etme ihtimali bulunuyor.

Formula 1’de sezonun 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix’si, 15 Kasım’da Intercity İstanbul Park’ta yapılacak. 13 ve 14 Kasım’daki antrenman turlarının ardından 14 Kasım Cumartesi günü sıralama turları gerçekleşecek.

Seyircisiz gerçekleştirilen organizasyon S Sport’tan canlı olarak yayınlanacak.