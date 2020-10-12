Lewis Hamilton rekora ortak oldu

CARMEDYA.COM – 2020 Formula 1 sezonunun 11. yarışı olan Eifel Grand Prix’sinde Lewis Hamilton, 91. birinciliğini kazanarak, Michael Schumacher’in “Formula 1’de en fazla yarış kazanan pilot” rekoruna ortak oldu.

Bir başka rekora ortak olma durumu da motor üreticileri alanından geldi.

Mercedes-Benz’in ürettiği motorlar ile yarışan araçlar aralıksız olarak 228. mücadeleden puan alınca, bu alanda rekoru elinde bulunduran Ford yakalandı. Sezonun bir sonraki yarışı Portekiz GP’sinde benzer bir sonucun olması durumunda her iki rekor da Mercedes-AMG Petronas takımı tarafından kırılabilir.

Almanya’nın efsane pisti Nürburgring’de toplam 60 turdan oluşan, 308,617 km’lik Eifel GP’sinde Lewis Hamilton ve takım arkadaşı Valtteri Bottas yan yana, en önde start aldılar. Takım pilotları arasında kıran kırana geçen liderlik mücadelesinde 13. turda Bottas’ın fren noktasını kaçırmasıyla Hamilton birinciliğe yükseldi ve yarışın sonuna kadar da pozisyonunu korudu.

19. turda ise Valtteri Bottas, mekanik bir sorundan dolayı yarıştan çekildi.

Yarış sonrasında Lewis Hamilton yaptığı açıklamada; “Bunun ne anlama geldiğini kelimelere dökmek zor. Küçükken Michael’ın tüm bu yarışları kazanmasını ve erkek kardeşimle yarış oyunlarını oynarken Michael’ı seçtiğimi hatırlıyorum. Orada kendim olmayı hayal ediyordum ama kimsenin ve özellikle benim, Michael’ın rekorlarına yaklaştığını hayal bile edebileceğini düşünmüyordum. Onun yarış galibiyet sayısına eşit olmak en çılgın hayallerimin ötesindeydi ve bu, hayallerin gerçekleşebileceğini gösteriyor. İnanılmaz bir onur ve içine girmesi biraz zaman alacak bir şey. Ama bunu bu inanılmaz takım olmadan başaramazdım. Takımdaki herkese çok teşekkür ediyorum. Michael Schumacher’e de büyük bir saygı duyuyorum, bugün gerçekten minnettarım.” dedi.

Bu sonuçlara göre Lewis Hamilton “Pilotlar Şampiyonası”nda 230 puan ile liderliğini sürdürürken, Valtteri Bottas 161 puan ile ikinci sırada yer alıyor. Mercedes-AMG Petronas ise “Takımlar Şampiyonası”nda 391 puanla açık ara liderliğini sürdürüyor.

Sezonun bir sonraki yarışı 25 Ekim’de düzenlenecek Portekiz GP’si olacak.