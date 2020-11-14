Lewis Hamilton İstanbul’da 7’nci dubleyi hedefliyor!

CARMEDYA.COM – Michael Schumacher’in zaferler serisini egale eden Lewis Hamilton ve Mercedes-AMG Petronas ekibi, 15 Kasım Pazar günü gerçekleşecek olan İstanbul GP’sinde yeni rekorlara imza atmaya hazırlanıyor.

Türkiye’deki yarışın ardından 7. dubleye ulaşmayı hedefleyen Hamilton ile birlikte takımın, geçmiş pilotlar ve markalar dünya şampiyonalarındaki seri galibiyetlerinde Petronas’ın yadsınamaz katkıları yer alıyor. Mercedes AMG Yüksek Performanslı Güç Aktarma Organları Teknik Ekibi ile yakın işbirliği içinde tasarlanan ileri teknoloji ürünü Petronas Fluid Technology SolutionsTM, her yarışta yüksek verimlilik, performans ve güvenilirliği garanti ediyor.

Zaferler katlanarak sürüyor!

Yarış tarihi başarılarla dolu olan Mercedes-AMG Petronas ekibi, bugüne kadar biri duble olmak üzere 53 podyum ve 104 Grand Prix zaferine ulaştı. Ayrıca toplam 116 ilk cep startı, 201 ön sıra startı ve 213 podyum finişi yaşayan takımın bu başarılarına, Petronas Pist Laboratuvarı’nın titiz çalışmaları katkı sağlıyor. Laboratuvar; yarıştan önceki Salı gününden, damalı bayrağa ulaşana kadar takım araçlarındaki akışkanların davranış ve performanslarını yakından izliyor. Böylelikle her yarışta yüksek verimlilik, performans ve güvenilirlik garanti altına alınıyor. Toplamda 3,9 milyondan fazla vites değişimi, 13 milyondan fazla viraj ve 3,2 milyar yakıt enjeksiyonunu kayıt altına alan Petronas Fluid Technology SolutionsTM, bu sayede Petronas Syntium motor yağının yüksek performansını ve Petronas Tutela fonksiyonel sıvılarının katkılarını da gözler önüne seriyor.

Pist ve yolda üstün performans

Formula 1 geçmişinde önemli zaferler kazanan Mercedes-Benz takımı, 2010 yılında Petronas ile anlaşması ve Mercedes-AMG Petronas Formula 1 ekibinin oluşmasıyla apayrı bir boyuta geçti. Petronas mühendislerinin çalışmalarıyla pistteki araçların yağ ve akışkanları kontrol altında izlenirken, üretilen en verimli içten yanmalı motor yağları arasında olan Mercedes AMG F1 M11 EQ Performance Power da %50’nin üzerinde termal verimlilik değerine ulaştı. Bu birlikteliğin başlamasından günümüze kadar gelinen süreçte Petronas mühendisleri, yolda kullanılmak üzere tasarlanan 10’dan fazla yeni ürün üzerinde çalışabilme şansı yakaladılar. Pist üzerinde yakıt, motor yağları ve işlevsel akışkanların konusunda yapılan bu deneyimlerle daha da geliştirilen Petronas ürünleri, yol otomobillerinin performansını da zirveye taşıdı. Kontrol ve pist deneyimleriyle zenginleşen motor yağlarından Petronas Syntium, en zorlu çalışma koşullarında üst düzey bir performans sergilemek üzere formüle edilen °CoolTech™ teknolojisini kullanıyor. Pilot Hamilton’ın ünlü Inner Cool’unu koruyan Syntium, takımın tüm 2019 yılı yarışlarını tamamlamasına da katkı sağladı. fonskiyonel şanzıman sıvısı olan Petronas Tutela ise motorun ‘gizli kahramanlarını’ korunmada hayati önem taşıyor. Daha fazla soğutma verimliliği sağlayan akışkan, böylece enerji geri kazanım sisteminin ürettiği ısı birikimini engelliyor. Yanıcı bir bazla formüle edilmiş olup özel kimyasal elementler ve eko-sürdürülebilir bileşenlerle şekillendirilen Petronas Primax yakıtı da, yumuşak, hızlı tepki veren ve verimli bir sürüşü beraberinde getiriyor.

Her bir Grand Prix’deki üç günlük pist etkinlik boyunca, Mercedes-AMG Petronas takımı araçlarından ortalama 65 motor yağı ve 30 şanzıman akışkanı numunesi alınıyor. Kontroller için alınanlara ek olarak, hafta sonu boyunca Petronas Pist Akışkan Mühendisleri’nin 30’dan fazla yakıt numunesi toplamasıyla yaklaşık 200 yağ testi gerçekleştiriliyor. Petronas’ın 2010 yılından bu yana üstlendiği yakıt ve madeni yağ geliştirme programı, Mercedes-AMG Petronas Formula 1 takımını benzersiz bir başarıya ulaştırırken, ekibin motorsporları tarihinde benzeri görülmemiş bir zaferler dizisine de imza atmasına katkı sağlıyor.