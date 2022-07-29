Letgo Pilot Garage’ın yüzde 25 hissesini aldı

CARMEDYA.COM – İkinci el araba alım satımında sunduğu yenilikçi iş modeliyle Türkiye’de büyümesini sürdüren otoplus, ikinci el araç sektörü açısından önemli bir yatırım gerçekleştirdi.

Bu doğrultuda otoplus, Türkiye’nin 72 şehrinde 300 noktada oto ekspertiz hizmeti veren Pilot Garage’ın yüzde 25 hissesini satın alarak şirkete ortak oldu.

Anlaşmayı duyurmak amacıyla İstanbul’da gerçekleştirilen imza töreninde konuşma yapan letgo CEO’su Johan Nel şunları söyledi: “Bu yatırım, Türkiye’de ikinci el sektöründe lider bir şirket yaratma stratejimizde önemli bir adımı temsil ediyor. Bundan bir buçuk yıl önce Pilot Garage ile Türkiye genelinde başlattığımız iş birliğini somut bir yatırıma dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu birliktelikten aldığımız güçle, dijitalden fiziksele uçtan uca bir müşteri deneyimi yaratarak ikinci el araba alışverişinin tüm süreçlerini sahiplenen güvenilir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz. Pazarda yaşanan zorlukları görüyor ve sektörün gelişmesine yardımcı olacak çözümler bulmaya devam ediyoruz. Türkiye’de 300 noktada oto ekspertiz alanında TSE standartlarında hizmet veren Pilot Garage ile güç birliği yaparak bu hedefimizi çok daha kısa sürede gerçekleştirebilecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Türkiye ikinci el araç sektörü son derece hareketli, dinamik ve büyük bir pazar. Türkiye’nin potansiyeline inanıyor ve bu pazara yatırım yapmayı sürdürüyoruz.”

Pilot Garage Kurucu CEO’su Cihan Emre ise bu ortaklığın ikinci el araç sektörüne güven kazandıracağını ve yenilikçi bir bakış açısı getireceğini ifade etti. Şeffaf ve profesyonel hizmet ilkesiyle ilerleyen bu iki markanın buluşmasının sektörde büyük bir heyecan yaratacağını dile getiren Cihan Emre, “Pilot Garage olarak kurulduğumuz 2011 yılından bu yana 10 milyondan fazla aracın ekspertiz işlemini yaparak çok geniş bir portföye sahip olduk. Türkiye’de ikinci el alışverişte en çok tercih edilen uygulamalardan biri olan letgo’nun ikinci el araçtaki kurumsal iş modeli olan otoplus ile böylesi güçlü bir ortaklığa imza atmamız önümüzdeki dönemde sektöre daha birçok yenilik kazandıracak olmamızın başlama vuruşudur” dedi.

letgo Araba Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Tuluy Noyan, letgo CMO’su Selin Süzer, letgo CEO’su Johan Nel

ve Pilot Garage Kurucu CEO’su Cihan Emre

İş birliği yatırıma dönüştü

Pilot Garage ile bir buçuk yıl önce iş birliği yaparak hizmet ağını 26 şehirde 63 noktaya çıkaran otoplus, bu ortaklık ile ikinci el araç sektörünün kurumsallaşması yönünde önemli bir adım attı. İş birliklerini derinleştirerek yatırıma dönüştüren otoplus ve Pilot Garage, dijital ve fizikseldeki deneyimlerini entegre ederek müşterilerine hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde araç alım-satım ve ekspertiz imkânı sunmayı hedefliyor. Bu sayede ekspertiz, alım ve satım işlemleri daha kurumsal ve yaygın bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Önümüzdeki dönemde yenilikçi projeler hayata geçirmeyi planlayan otoplus ve Pilot Garage, sektörün rekabet gücünü artırarak sürdürülebilir büyümesine katkı sunmayı planlıyor.

Aralık 2020’de kurulan otoplus, letgo’nun ikinci el araçtaki kurumsal iş modeli olarak faaliyetlerini sürdürüyor. İkinci el araba alışverişini dijitalden fiziksele daha güvenli, kolay ve kurumsal hale getirmeyi amaçlayan marka, letgo’nun dijitaldeki tecrübesini fiziksele entegre ederek, müşteri deneyiminin tamamını sahipleniyor.

2011 yılında kurulan ve Türkiye’de 300 noktada oto ekspertiz hizmeti sunan Pilot Garage ise, her geçen gün genişleyen bayi ağıyla günde ortalama 3 bin, ayda 90 bin aracın ekspertiz işlemini gerçekleştiriyor. İkinci el araç piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin büyük bir kısmını elinde tutan, yenilikçi ve dinamik bir iş anlayışı yürüten Pilot Garage, geniş araç portföyü ile TSE standartlarında kurumsal ekspertiz hizmeti veriyor.