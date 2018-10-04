LEGO Bugatti Chiron Paris Otomobil Fuarı’nda

CARMEDYA.COM – LEGO’dan yapılma Bugatti Chiron Paris Otomobil Fuarı’nda sergilendi. Bu projeyi tamamlamak için LEGO yetkilileri uzunca süren saatlerde çalıştı.

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Modelin üretiminde Lego Power Function serisinin yaklaşık olarak 13 bin saat harcandı. Danimarkalı oyuncak firmasına göre, LEGO Chiron 5 beygir gücünde ve 92 Nm tork değerine sahip bir motor ile hareket edebiliyor. Modelin üretiminde bir milyondan fazla LEGO kullanıldı. Bu parçalar arasında 339 farklı tipte parça kullanıldı.