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LEGO Bugatti Chiron Paris Otomobil Fuarı’nda

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA.COM – LEGO’dan yapılma Bugatti Chiron Paris Otomobil Fuarı’nda sergilendi. Bu projeyi tamamlamak için LEGO yetkilileri uzunca süren saatlerde çalıştı.

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Modelin üretiminde Lego Power Function serisinin yaklaşık olarak 13 bin saat harcandı. Danimarkalı oyuncak firmasına göre, LEGO Chiron 5 beygir gücünde ve 92 Nm tork değerine sahip bir motor ile hareket edebiliyor.  Modelin üretiminde bir milyondan fazla LEGO kullanıldı. Bu parçalar arasında 339 farklı tipte parça kullanıldı.

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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