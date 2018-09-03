Buradasınız
Home > Haberler > Bugatti > Lego Bugatti Chiron görenleri hayrete düşürüyor

Lego Bugatti Chiron görenleri hayrete düşürüyor

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA.COM – Lego firması Bugatti Chiro’nun birebir boyutunda bir model ile karşımızda. Marka önceden daha küçük modellerle çalışırken, şimdilerde daha büyük versiyonları çıkarmaya başladı.

Bugatti Chiron’un birebir boyutu

Alsas otomobil üreticisi ve Danimarkalı oyuncak şirketi, tam boyut Chiron için kolları sıvadı ve ortaya dikkat çekici bir versiyon çıkardılar. Bunun ile kalmayıp araca ekstradan motor da eklediler. Ancak bu günce Bu gatti Chiron kadar güçlü değil. Sadece 5.3 beygir gücünde olan bu motor 92 Nm tork değeri üretiyor. Model saatte 20 km/s hız değerine ulaşıyor. Modeli üretmek için yaklaşık olarak 13 bin saat çalışıldı.

Bir kişi tek başına bu projeyi yapsaydı 1.5 yılın üzerinde bir süre geçmesi gerekirdi. Tabi ki bu süre zarfında hiç uyumaması yemek yememesi ve mola vermemesi gerekiyor. Modelde 339 farklı Lego parçası kullanıldı. Lego Bugatti Chiron üretim versiyonuna birebir benziyor. Leog parçalarıyla otomobilin hiçbir parçası atlanmamış. Gösterge saatinden, fren kaliperlerine kadar hemen herşey tasarlanmış.

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

    Benzer yazılar

    Hyundai i10 Makyajlandı

    Mercedes Dünya Basketbol Şampiyonası Ana Sponsoru

    Yukarı