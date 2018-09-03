Lego Bugatti Chiron görenleri hayrete düşürüyor

CARMEDYA.COM – Lego firması Bugatti Chiro’nun birebir boyutunda bir model ile karşımızda. Marka önceden daha küçük modellerle çalışırken, şimdilerde daha büyük versiyonları çıkarmaya başladı.

Bugatti Chiron’un birebir boyutu

Alsas otomobil üreticisi ve Danimarkalı oyuncak şirketi, tam boyut Chiron için kolları sıvadı ve ortaya dikkat çekici bir versiyon çıkardılar. Bunun ile kalmayıp araca ekstradan motor da eklediler. Ancak bu günce Bu gatti Chiron kadar güçlü değil. Sadece 5.3 beygir gücünde olan bu motor 92 Nm tork değeri üretiyor. Model saatte 20 km/s hız değerine ulaşıyor. Modeli üretmek için yaklaşık olarak 13 bin saat çalışıldı.

Bir kişi tek başına bu projeyi yapsaydı 1.5 yılın üzerinde bir süre geçmesi gerekirdi. Tabi ki bu süre zarfında hiç uyumaması yemek yememesi ve mola vermemesi gerekiyor. Modelde 339 farklı Lego parçası kullanıldı. Lego Bugatti Chiron üretim versiyonuna birebir benziyor. Leog parçalarıyla otomobilin hiçbir parçası atlanmamış. Gösterge saatinden, fren kaliperlerine kadar hemen herşey tasarlanmış.