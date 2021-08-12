LeasePlan Türkiye filosunu MG ile güçlendirdi

CARMEDYA.COM – LeasePlan Türkiye, yeni elektrikli araç yatırımını devreye alarak ülkemizde Doğan Trend Otomotiv tarafından satışa sunulan İngiliz kökenli MG marka ZS EV elektrikli araçları filosuna dahil etti.

LeasePlan Türkiye’nin online kiralama kanalı tiklakirala.com ve tüm diğer satış kanallarında da kiralamaya sunulan yeni araçları, MG Türkiye Koşuyolu Showroom’unda düzenlenen bir törenle teslim alındı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “2030 yılına kadar tüm filomuzu sıfır emisyonlu araçlara geçirme hedefimiz doğrultusunda çalışıyoruz ve LeasePlan Türkiye olarak da ülkemizde somut adımlar atıyoruz. Bu konuda Avrupa’daki örneklerinden biraz daha geriden takip eden pazarımızı, sıfır emisyon dönüşümüne hazırlamayı sürdürüyoruz. Somut adımlarımızın en güncel örneği olarak da Türkiye pazarında MG markalı elektrikli araçları filomuza dahil ettik. Cazip SUV tasarımı, kısa şarj süresi ve tatminkar menzil özellikleriyle ön plana çıkan MG elektrikli araçları hem online kiralama kanalımız tiklakirala.com’da, hem de tüm satış kanallarımızda müşterilerimize sunmaya başladık. LeasePlan olarak elektrikli araç teknolojisiyle tanışmak isteyen ama şarj olanakları konusunda soru işareti yaşayan müşterilerimize, tek noktada tam hizmet anlayışımızla çözümler sunuyor ve dilerlerse ofis ya da evlerine şarj üniteleri kurulması konusunda da hizmet veriyoruz. yüzde 100 elektrikli teknolojisini merak eden kullanıcılarımıza sunduğumuz test sürüşü imkanı ile aldığımız yorumlar çok olumlu. Daha sürdürülebilir bir dünya ve yeni yeni canlanmaya başlayan Türkiye elektrikli araç pazarı dönüşümünü hızlandırmak için, öncü ve somut adımlar atmış olmaktan dolayı mutluyuz” şeklinde konuştu.

Doğan Holding Otomotiv Grubu CEO’su Kağan Dağtekin ise “Doğan Trend Otomotiv olarak elektrikli otomobil teknolojisini iyi bilen ve yüksek montanlı üretim gerçekleştiren bir markanın temsilciliğini yapmaktan gurur duyuyoruz. Özellikle çevre dostu kurumsal şirketler için MG ZS EV modelinin çok uygun bir çözüm olduğunu düşünüyoruz. MG Türkiye olarak elektrikli otomobillerin artık ulaşılabilir olduğunu da kanıtladık. Sadece yüzde 100 elektrikli otomobil değil; plug-in hibritler ve mild hibritler de pazarda önemli bir yere sahip. MG özelinde çok kısa bir zaman içinde plug-in hibrit modeli EHS ile premium MARVEL-R modelini de Türkiye’ye getireceğiz. Söz konusu modellerin, Türkiye pazarında özellikle kurumsal müşterilerimiz için çok uygun olduğunu düşünüyoruz. Elektrikli otomobillerin kiralanmaları için ise müşterilere özel bir yaklaşım sunmak gerekiyor. Bu yaklaşım ise kullanıcılara elektrikli araçların özelliklerini ve avantajlarını detaylıca anlatmaktan geçiyor. Bu sebeple biz Doğan Trend Otomotiv olarak elektrikli mobilite konusuna odaklanmış olan LeasePlan ile gönül rahatlığıyla iş birliğinde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.