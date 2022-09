LeasePlan Elektrikli ve Hibrit Araçlar Haftası İstanbul’da gerçekleşti

CARMEDYA.COM – Türkiye’de ilk kez 2019 yılında düzenlenen LeasePlan Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası’nın üçüncüsü, 10-11 Eylül 2022 tarihleri arasında, İstanbul’da gerçekleştirildi.

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) ve Electric Hybrid Cars Dergisi tarafından halka açık ve ücretsiz düzenlenen etkinlik kapsamında 4600’e yakın otomobil ve teknoloji meraklısı ziyaretçi bir hafta sonu boyunca elektrikli araçları pist üzerinde deneyimleme şansı buldu. Etkinlik kapsamında bu yıl ilk defa verilen Yılın Elektrikli Otomobili Ödülü’nü SKYWELL ET5 kazandı. Ana sponsorluğunu LeasePlan, finans sponsorluğunu Garanti BBVA’nın yürüttüğü etkinlik kapsamında 9 Eylül Dünya Elektrikli Araçlar Günü de kutlandı.

LeasePlan’in ana sponsor, Garanti BBVA’nın finans sponsoru olduğu bu özel etkinlik, aralarında Honda, Eurosia Marine Services, SKYWELL, BMW, Renault, Toyota, Mercedes-Benz, Hyundai, E-Garaj, XEV, MG, ABB, Castrol On, Suzuki, Lexus, Dualtron, Enisolar, CW Enerji, G Charge, Gersan, RS Otomotiv Grubu ve Enterprise gibi birçok farklı markanın destekleriyle, Electric Hybrid Cars Dergisi ile Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) tarafından düzenlendi.

Etkinlikte, ülkemizde pazara sunulan modellerden henüz Türkiye’de satışa sunulmayan modellere kadar birbirinden özel elektrikli ve hibrit araç yer aldı. Aynı zamanda, üniversitelerin ve girişimcilerin katılımıyla yerli projeler de misafirlerin beğenisine sunuldu. Etkinlik kapsamında, 4600’e yakın otomobil ve teknoloji meraklısı ziyaretçi bir hafta sonu boyunca elektrikli araçları pist üzerinde deneyimleme şansı buldu. Bununla birlikte, drone yarışları, otonom araç parkuru ve solar destekli şarj üniteleri gibi birçok farklı etkinliğe katılım sağlandı.

TEHAD Başkanı Berkan Bayram

“Tüketicilere elektrikli otomobilleri deneterek, teknolojiyi, sessizliği ve çevreciliği hissetmelerini amaçlıyoruz”

Her sene dünya çapında elektrikli araçlar günü olarak kutlanan 9 Eylül tarihine denk gelecek şekilde organize ettikleri etkinlikle ilgili bilgiler veren TEHAD Başkanı Berkan Bayram, “Sektör, elektrikli mobiliteye doğru evriliyor. Biz de bu yönde olan farkındalığı artırmak için her yıl elektrikli araçlar gününü özel bir etkinlikle kutluyoruz. Her ne kadar elektrikli otomobillerin faydalarını anlatsak da, bu deneyimi yaşamadan fikir sahibi olunamayacağına inandığımız için bu etkinliği düzenliyoruz. Tüketicilere elektrikli otomobilleri deneterek, teknolojiyi, sessizliği ve çevreciliği hissetmelerini amaçlıyoruz. Bu yıl üçüncü kez düzenlediğimiz Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası’nda bir ilki de gerçekleştirdik. Çok sayıda yeni aracın Türkiye’de satışa sunulmasıyla beraber bu yıl ilk defa Yılın Elektrikli Otomobil Ödülü’nü de halk oylamasıyla belirledik. 7 finalist arasından SKYWELL ET5, 2122 kişinin katıldığı oylamada, oyların yüzde 35’ini alarak “2022 Yılın Elektrikli Otomobil Ödülü”nü kazandı” şeklinde konuştu.

LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay

“Filomuzda 2030 yılında sıfır karbon emisyonu hedefliyoruz”

Dünyanın en büyük araç kiralama şirketlerinden, Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası’nın ana sponsoru LeasePlan’in 2030 planlarından bahseden LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “Dünyamızın kaynakları ne yazık ki tüketim hızımıza yetişemeyecek kadar kısıtlı. Hepimizin hem bireysel hem de kurumsal olarak üstüne düşen sorumluluklar var. Leaseplan olarak çocuklarımıza, torunlarımıza bırakabilecek bir dünya için sürdürülebilirliğe odaklanıyoruz. 2017 yılında Birleşmiş Milletler nezdinde kurulan EV100 girişiminin kurucu üyelerinden biriyiz ve global olarak finanse edilen filomuzda 2030 yılında sıfır karbon emisyonu hedefliyoruz. Electric Hybrid Cars Dergisi ile Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) öncülüğünde düzenlenen bu organizasyonun çevreye saygılı ve sıfır emisyonlu araçların ülke çapında yaygınlaşması bakımından önemli bir rol üstlendiğine inandığımız için destekliyoruz” dedi.