Lastik etiketleri değişti

CARMEDYA.COM – Lastik etiketlemeye yeni düzenleme getiren yönetmelik, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yeni etiket uygulaması 1 Mayıs 2021’den itibaren Avrupa Birliği ile eşzamanlı, ülkemizde de yürürlüğe girecek.

Lastik etiketleme; sürüş güvenliğinin artırılması ve nihai kullanıcıların lastik satın alırken bilinçli bir seçim yapmasına olanak verilmesi amacıyla 2012 yılından bu yana ülkemizde mevcut çerçevede uygulanıyordu. Yeni düzenleme ile; etiketlerdeki format değişti, etiketleme parametreleri güncellendi, yeni parametreler ile lastik sınıfı ve tipleri de etiketlere eklendi.

Avrupa Birliği, 2020/740 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği ile yeni lastik etiketlerinin 1 Mayıs 2021’den itibaren zorunlu olacağını ilan etti. Ülkemizde de bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik; 31457 sayılı ve 17 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yürürlüğe giren yeni yönetmelik kapsamında bundan böyle yeni etiketlerde aranacak; değişiklik ve düzenlemeler ana hatlarıyla şöyle olacak:

• Yeni etiketlerde tedarikçi ismi, ebat bilgisi, lastik tipi ile ilgili belirlenmiş numerik kod, lastik türü gibi bilgiler etiketin üst kısmına eklendi.

• Lastik etiketinde yer alan kare kod (QR kod) vasıtasıyla lastik bilgilerine erişim veriliyor.

• Yakıt Verimliliği ve Islak Yol Tutuş Sınıfları A’dan (En yüksek) E’ye (En düşük) 5 seviyeye indirildi ve seviyelerin aralıkları değiştirildi.

• Dış Yuvarlanma Gürültüsü sınıfları sembolü değişti. Yeni şekliyle alt sol köşede, dB cinsinden ölçülen değer olarak yer alıyor ve ses seviyesi (A-C aralığında) sınıflandırıldı.

• Lastiğin zor kış koşullarında kullanılan bir lastik olup olmadığını gösteren “Kış Lastiği” (içinde kar tanesi deseni olan üç zirveli dağ) Sembolü veya lastiğin buzda yol tutuş lastiği olup olmadığını gösteren sembol eklendi.

• C1 (Otomobil) ve C2 (Hafif Ticari Araç) kategorilerine ilave olarak C3 (otobüs, kamyon, tır) kategorisindeki lastikler için de etiketleme zorunlu hale getirildi.

Otobüs, kamyon ve tır lastikleri de etiketlenecek

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt; uygulamanın amacını ve nelerin değiştiğini kısaca şöyle anlattı: “Etiketleme 2012 yılından bu yana Avrupa Birliği ülkeleri ile birlikte ülkemizde de uygulanıyor. Ancak bildiğiniz gibi bir düzenleme yapıldığında onu günümüz koşullarına göre güncellemek önemlidir. Etiketlemedeki bu değişikliğin temel amacı; küresel sürdürülebilirliğin sağlanması; ekonomik ve çevresel verimliliğin artırılması, sürüş güvenliğinin artırılmasıdır. Yenilenen lastik etiketlerinde kategoriler ve seviyelendirmelerde sadeleşmeye gidildi. Yeni etiketlerin üst bölümünde lastik kimlik bilgileri yer alacak. Lastik satın almak isteyenler, lastik bilgilerine ve lastik etiketinin dijital kopyasına sağ üst köşedeki kare kod (QR) ile ulaşabilecek. Araç sahiplerinin lastik satın alırken doğru ve güvenli lastik seçimi yapabilmek için bu etiketleri dikkatle incelemesi çok önemli; doğru lastik seçimi ortak trafik bilincimizin bir parçasıdır.”

LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt; otomobil lastikleri ve hafif ticari araç lastiklerin yanı sıra otobüs, kamyon, tır lastikleri için de etiketlendirme zorunluluğu getirildiğini belirtti. LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt; ayrıca yeni etiketlemede yakıt tasarrufu, ıslak zeminde yol tutuş ve dış yuvarlanma gürültüsü hakkında bilgi sağlamayı amaçlayan parametrelere kış lastiklerinde aranacak karda yol tutuşu, buzda yol tutuşu gibi kriterlerin de eklendiğini kaydetti.