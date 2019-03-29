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Larte Design Maserati’ye imza attı

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA – Larte Design, Meserati Levante GranSport’u yeniden tasarladı. Model bu haliyle oldukça sportif bir hale geldi.  

Otomobilin tasarımında önemli değişimler yaşanmış. Örneğin ön yüzde kullanılan tampon grubu değiştirilmiş. Tampon eklentisi ise karbon destekli olarak tasarlanmış. Bu eklentilerden çamurluk kenarlarında, ve etek kısmında da kullanılmış. Arka bölüme geldiğimizde dört çıkışlı egzoz sistemi kullanılmış. Yine Formula1 araçlarından görmeye alışık olduğumuz sis farı. Difizörün ortasına konumlandırılmış.

Kalbide güçlenmiş.

Larte’nin Shtorm GT kiti, her motor seçeneğine uygulanabiliyor. Böylece 275, 350 ve 430 HP güç seviyelerini elde etmeniz mümkün kılınmış. V6 ve ikiz turbonun etkisiyle birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 5.2 saniyede tamamlayan model, maksimum 264 km/s hız değerine ulaşabiliyorsunuz.

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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