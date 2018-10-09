Lansman – Yeni Honda CR-V

CARMEDYA.COM – Yeni Honda CR-V 5. Nesliyle karşımızda. Model tasarım anlamında önemli değişim yaşamış. Robotik tasarım hatlarını yeni Honda CR-V’de rahat bir şekilde görebiliyoruz. YAZI: ALPER GÜLER

Yeni Honda CR-V tasarım

Ön bölümde LED farlar dikkat çekiyor. Executive donanımdan itibaren adaptif olarak size hizmet verebiliyor bu farlar. Otomobilde en büyük yeniliklerden biride aktif bir şekilde açılır kapanan ön ızgara oluyor. Bu ön ızgara motor soğukken kapalı kalıyor. Bu durumda otomobil aerodinamik açıdan daha etkili bir duruma geliyor. Belli bir sıcaklığa ulaşıldığında ise bu ızgara açılıyor ve daha çabuk motorun soğuması sağlanıyor. Yan bölümde yeni tasarım jantlar var. Otomobili daha agresif göstermiş. Basamak opsiyon donanımda sunuluyor. Ancak tercih etmeyiz çünkü aracın özellikle arazide karın açısını negatif yönde etkiliyor. Devamında kapıların altları aşağıya kadar uzatılmış. Bu sayede çamurlu bir araziden geçtikten sonra arabadan inerken paçalarınızın kirlenmesi önlenmiş. Arka kapılar neredeyse doksan dereceye yakın olarak açılabiliyor. Bu sayede buraya biniş ve inişler daha kolay oluyor. Arka bölüme geldiğimizde ise yeni Honda CR-V yeni nesil stoplara yer vermiş Executive Plus donanımda elektrikli bagaj kapağına sahip olabiliyorsunuz. Bagaj alanı olarak 561 litrelik bir hacim sizlere sunulmuş. Bagaj tabanı iki farklı konumda olabiliyor. Ayrıca yeni Honda CR-V 7 koltuklu olarak da satın alınıyor. O durumda 7 kişilik oturma pozisyonu açıkken size sadece 150 litrelik bir alan kalıyor. Bu alanda yaklaşık 3 tane 19 litre su koyabiliyorsunuz.

Yeni Honda CR-V iç mekan

İçeride daha yeni bir kokpit bizleri karşılıyor. Yeni nesil gösterge paneli ve orta konsoldaki ekran dikkatlerden kaçmıyor. Ekran üzerinden multimedya özellikleri kontrol edilebilirken bunun yanında klima kumanda işlemide buradan yapılıyor. Bunların ayrıca fiziksel butonlarla yapılması işleri daha da kolaylaştırıyor. Malzeme kalitesi ve işçilik konusunda herhangi bir sıkıntı yer almıyor. Orta konsoldaki hareketli kolçak sayesinde eşya gözleri size fazla fazla sunulmuş. Hemen önünde iki bardaklık, devamında da büyük bir alan daha size sunulmuş. Arka bölümde geniş bir baş ve diz mesafesi sunulmuş. Ek olarak havalandırma ve kolçak opsiyonu da arka koltuktaki bireylere sunulmuş. Havalandırma ızgaralarının hemen altında ise 2.5 A gücünde USB çıkışlar konumlandırılmış. Hızlı şarj opsiyonunu model size bu sayede saplamış.

Yeni Honda CR-V motor

Yeni Honda CR-V’de 1.5 litrelik turbo motor kullanılmış. Bu motor 193 HP güç ve 243 Nm tork değerini size sağlamış. CVT şanzıman ile kombine edilen motor 0-100 hızlanmasını 10 saniyede tamamlıyor. Ortalama tüketim değeri ise 7.1 litre. Bu motor Civic RS’den hatırladığımız bir ünite. Sadece farklı revizyonlar yapılarak gücü arttırılmış. Performans konusunda CVT şanzıman sizi biraz törpülüyor. Ancak rafine bir sürüşü de model size vaat ediyor. Süspansiyon konforlu yapısıyla beğenimizi kazanıyor. Ek olarak yalıtım konusunda da ciddi iyileştirmeler yapılmış Bu sayede eski nesile göre daha sessiz bir kabin sizlere sunuluyor.

Yeni Honda CR-V Türkiye fiyatları

Gelelim fiyat konusuna yeni Honda CR-V 265 Bin TL’den başlayan fiyatlarla Elegance paketle satışa sunuluyor. En üst donanımda ise 307 Bin TL civarında bir etiket fiyatı sizlere sunulmuş. Rakip analizinde iyi bir konumda yeni Honda CR-V. Ancak bazı rakiplerinde dizel otomatik ve dört çeker opsiyonu daha uygun fiyatlara alınabiliyor.

Yeni Honda CR V 2018 ile test sırasında neler yaşandı?

Yeni Honda CR V 2018 ile ortalama test tüketimimiz neler?

Yeni Honda CR V 2018 modelinin artıları neler?

Yeni Honda CR V 2018 modelinin eksileri neler?

En son testimiz: https://www.youtube.com/watch?v=NFd_c…

En iyi minibüs testimi: https://www.youtube.com/watch?v=cVI5Q…

En çok izlenen videomuz: https://www.youtube.com/watch?v=R6EX3…

En iyi karşılaştırmamız: https://www.youtube.com/watch?v=bjgST…

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