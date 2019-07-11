Land Rover Türkiye’den Yeni Online Satış Platformu

CARMEDYA – Land Rover, yeni Online Satış Platformu üzerinden ilk satışını gerçekleştirdi.

Web sitesi üzerinden Land Rover’ın tüm modellerinin, donanım bilgileri ve renk seçeneklerinden, online satışa özel fiyatlara kadar tüm detaylar görüntülenebiliyor. Web sitesi üzerinden ön rezervasyonu yapılan ve ön ödemesi alınan ilk model, Range Rover Plug-in Hybrid (PHEV) Autobiography oldu.

Markanın Online Satış Platformu’nda, modellerin tüm ayrıntıları görüntülenebiliyor. Bunun yanı sıra online rezervasyon yapmak isteyen otomobil tutkunları, kredi seçeneklerine ve online’a özel satış fiyatlarına kadar her türlü detaya kolayca ulaşabiliyor. Ayrıca ön ödeme yaparak diledikleri aracı da rezerve edebiliyor.

Platforma onlinesatis.landrover.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.