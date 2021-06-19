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Land Rover Defender VLC Atelier ile yeniden doğuyor

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – VLC Atelier, zamansız ve ikonik bir otomobil olan Land Rover Defender’ı, kişiye özel tasarımlarla tutkunlarına yeniden sunuyor.

Ataşehir’de 1000 metrekareden büyük tasarım ve üretim tesisine sahip olan VLC Atelier, Country konseptiyle dizayn edilen showroomda aracınızı tasarlıyor.

Otomatik veya düz vites, klasik veya puma torpido, station vagon veya double cap kasa ve daha pek çok seçeneğin sunulduğu tasarım aşamasından sonra seçtiğiniz özellikler ve donanımlarla aracınızın fiyatını siz belirliyorsunuz.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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