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Lamborghini Huracan nasıl performanslı hale getirilir?

Yazan Yiğit Ergün -

CARMEDYA.COM – Lamborghini, günümüze kadar bir çok performanslı model üretti. Huracan’da bunlardan biri. Onu daha performanslı hale getirebilir miyiz?

Tasarımda değişimler var

Otomobilin tasarımında önemli değişimler var. Body-kit tamamen değiştirilmiş. Ek olarak sarı şeritler modeli farklı göstermiş. Lamborghini Huracan’a ayrıca daha büyük çok kollu jant konumlandırılmış. Ek olarak bu jantlar siyah olarak tasarlanırken, çevresinde kırmızı şeritler kullanılmış.

Sadece 250 adet üretilecek

Bu özel modifikasyon versiyonunda sadece 250 örnek üretilecek. Modelin kalbinde ise 5.2 litrelik V10 motor yer alıyor. Bu motor 610 HP güç ve 560 Nm tork değeri sağlıyor. 0-100 hızlanmasını model 3.2 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum hızı ise 325 km/s.

Yiğit Ergün
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