KYMCO ATV MXU 700 EX Türkiye’de!

CARMEDYA.COM – Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen KYMCO, yeni ATV modeli MXU 700 EX’i Türkiye yollarına çıkarttı.

EPS (Electronic Power Steering) sistemi ile gidonun daha kolay dönmesini sağlayan elektronik desteği, 44 HP’lik gücü, 4×2 ve 4×4 çekiş seçenekleri, dijital LED gösterge paneli, otomatik vinç gibi birçok farklı özelliğe sahip olan KYMCO ATV MXU 700 EX 284 bin 900 TL’den satışa sunuldu.

Hem arazide hem yollarda!

Yeni MXU 700 EX, KYMCO MXU ailesinin DNA’sını korumaya devam ediyor. Sadece günlük gereksinimleri yerine getirmekle kalmayan yeni MXU 700 EX, aynı zamanda tatil ve hobi amaçlı kullanımları da destekliyor. Yüksek performanslı farlar, gece kullanımlarında güçlü aydınlatma sağlıyor. LED park lambaları daha iyi tanınma sağlıyor. LED sinyal lambaları dönüşlerde görünürlüğü destekliyor ve güvenliği artırıyor. Gündüz sürüş farları T3b yönetmeliklerini karşılıyor. 44 HP güç üretebilen bu model, 54 Nm’lik yüksek torku ile de arazi koşullarıyla başa çıkabiliyor. 372 kilogramlık bir kuru ağırlığa sahip olan model, 19 litrelik geniş deposu ile arazide uzun sürüşlerin üstesinden gelebiliyor.

İki farklı çekiş sistemine sahip

4 tekerlekli motosikletleriyle dikkat çeken KYMCO, Türkiye yollarına çıkarttığı yeni modeli MXU 700 EX’de iki farklı çekiş sistemi sunuyor. Arka tekerleklere gücü ileten 4×2’lik versiyonun yanı sıra MXU 700 EX, en zorlu arazi koşullarıyla başa çıkabilecek 4×4 çekiş sistemi ile donatılmış. Model, 4 zamanlı, tek silindirli 695 cc’lik motor bloğu ile maksimum 57 km/s hıza ulaşabiliyor.

EPS (Electronic Power Steering) desteği, yüksek donanım seviyesi ve taşıma kapasitesi

KYMCO MXU 700 EX, tüm bu özelliklerine ek olarak dijital LED gösterge paneli, LED sinyaller, standart olarak sunulan USB soketi, artçı sırt dayaması ve otomatik vinç ile konforu ve kullanışlılığı ile öne çıkıyor. Arazi koşullarına uygun yapıya sahip MXU 700 EX, kilitli diferansiyel özelliğiyle geliyor. Önde 52 kilogramlık, arkada ise 95 kilogramlık taşıma kapasitesine sahip olan model, sürüşlerinizde ihtiyaç duyulabilecek tüm ekipmanların da sorunsuzca taşınmasına olanak sağlıyor. Bunlara ek olarak EPS (Electronic Power Steering) sistemi ile direksiyonun daha kolay dönmesini sağlayan elektronik desteği bulunuyor.

Tüm KYMCO modellerinde avantajlı kampanyalar

Ağustos ayında KYMCO, yalnızca yeni modeli MXU 700 EX ile değil, tüm modelleriyle kullanıcılarını sevindirmeyi de sürdürüyor. Avantajlı kampanya fırsatları sunan marka, ağustos ayında 60 bin TL’ye kadar kredi kartına 12 taksit imkânının yanı sıra, 60 bin TL’ye kadar 12 ay yüzde 1 faizli ya da 24 ay yüzde 1.45 faizli kredi seçenekleri ile motosikletseverlerle buluşuyor.