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Kordsa ve Continental lastik endüstrisini dönüştürüyor

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA – Lastik endüstrisini açık inovasyon anlayışları ile dönüştürmeyi hedefleyen Kordsa ve Continental, AR-GE güçlerini birleştirdi.

17 Nisan’da yapılan lansman toplantısında, taraflar ortak geliştirdikleri yeni teknoloji CoKoon ile ilgili yaptıkları çalışmaları ve endüstrinin yeni standardı olması hedeflenen bu yeniliğin detaylarını paylaştılar. Bu birliktelik hem üründe hem de iş modelinde yenilik sunuyor.

Tekstilde de Kullanılıyor

Tekstil güçlendirme malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılan yeni teknoloji, lastiğin güvenlik ve performansından ödün vermeden, 1 asra yakındır sektör standardı olan formülde yer alan resorsinol ve formaldehite alternatif. Continental, 2019 yılı içerisinde, bu teknolojiyi kullanarak ilk seri üretimi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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