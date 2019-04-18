Kordsa ve Continental lastik endüstrisini dönüştürüyor

CARMEDYA – Lastik endüstrisini açık inovasyon anlayışları ile dönüştürmeyi hedefleyen Kordsa ve Continental, AR-GE güçlerini birleştirdi.

17 Nisan’da yapılan lansman toplantısında, taraflar ortak geliştirdikleri yeni teknoloji CoKoon ile ilgili yaptıkları çalışmaları ve endüstrinin yeni standardı olması hedeflenen bu yeniliğin detaylarını paylaştılar. Bu birliktelik hem üründe hem de iş modelinde yenilik sunuyor.

Tekstilde de Kullanılıyor

Tekstil güçlendirme malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılan yeni teknoloji, lastiğin güvenlik ve performansından ödün vermeden, 1 asra yakındır sektör standardı olan formülde yer alan resorsinol ve formaldehite alternatif. Continental, 2019 yılı içerisinde, bu teknolojiyi kullanarak ilk seri üretimi gerçekleştirmeyi hedefliyor.