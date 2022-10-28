Klasik otomobil tutkunları Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi’nde buluştu

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz ile Klasik Otomobil Kulübü iş birliği ile düzenlenen Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi, bu yıl da 28-29 Ekim tarihleri arasında düzenleniyor.

Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşatmak için düzenlenen ralli iki gün boyunca klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiriyor. 28 Ekim 2022 Cuma günü Çırağan Palace Kempinski İstanbul’dan start alan Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi, Şölen’in eşsiz lezzetleri eşliğinde Silivri Şölen Çikolata Fabrikası’nda son bulacak.

İkinci gününde ise Osmanlı mimarisinin görkemli atmosferiyle büyüleyici Boğaz manzarasını bir araya getiren Sait Halim Paşa Yalısı’nda start alacak olan ralli, belirlenen etapların tamamlanmasının ardından Benesta Acıbadem’de sona erecek. Rallinin ödül töreni de 30 Ekim Pazar akşamı Sait Halim Paşa Yalısı’nda verilecek “Cumhuriyet Balosu” ile birlikte düzenlenecek.

Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi, dünya standartlarındaki ralli organizasyonu ile 190 kişilik katılımcı ve bir o kadar sayıda da teknik destek ekibi ile üç gün boyunca İstanbul’da klasik araba şöleni yaşatacak.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan

“Mercedes’in Cumhuriyet tarihinde çok özel bir yeri var”

Yarışlar öncesi konuşan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan; “Cumhuriyetimizin 100. yılına bir kala, hepinizin Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi’ne hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Klasik Otomobil Kulübü’nün değerli iş birliği ile son 7 yıldır ünü sınırlarımızı aşan Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi’ni Cumhuriyet Bayramı coşkusunu, bir hoşluk da biz ekleyerek paylaşmak için düzenliyoruz. Mercedes’in Cumhuriyet tarihinde çok özel bir yeri var. Daimler, otomobillerin Avrupa’da az kullanıldığı o zamanlarda ilk bayiliğini İstanbul’da kurmuştu. 1924 – 1929 yılları arasında üretilen Mercedes’in Sindelfingen modeli, aynı zamanda Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk kullandığı araç olarak biliniyor. Bu bizim için paha biçilmez bir gurur kaynağı. Bu vesileyle bugünleri bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi de rahmetle ve minnetle anıyoruz. Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi, dünya standartlarındaki ralli organizasyonu ile üç gün boyunca İstanbul’da klasik araba şöleni yaşatacak. Kadın sürücülerin rallilere katılımının artmasından büyük gurur duyuyoruz: Bu sene toplam 190 katılımcının 80’i kadın sürücüler. Mercedes-Benz olarak dünyanın dört bir yanında kadınlara cesaret ve ilham vermeyi amaçladığımız “She’s Mercedes” platformu kapsamındaki “She’s Mercedes” özel ödülü de organizasyon sonunda sahibiyle buluşacak. Tüm yarışmacılara başarılar diliyorum.” dedi.

Klasik otomobiller ile görsel şölen

Klasik otomobil sevenlerin ve sahiplerinin ilgiyle takip ettiği Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi, İstanbul yollarında nostalji rüzgarı estirecek. Aralarında otomotiv sektörünün önde gelen isimleri, klasik otomobil sahipleri ve koleksiyonerleri, müze sahipleri, sanatçılar ve iş dünyasından isimlerin bulunduğu Klasik Otomobil Kulübü üyeleri, birbirinden görkemli otomobilleriyle rallide yarışacak. Ralliyi izlemek ve birbirinden ilginç hikâyeleri olan klasik otomobilleri yakından görmek isteyenler de 28 Ekim 2022 Cuma günü sabahı saat 11.00’de Çırağan Palace Kempinski İstanbul önündeki ralli startına katıldı.

En yaşlısı 1952 model Mercedes-Benz 220 olmak üzere, 39 adet klasik Mercedes-Benz’in yer alacağı organizasyona toplam 90 klasik otomobil kayıt yaptırdı. Hepsi birbirinden özel garajlarda saklanan ve bu ralli için yollara çıkan klasiklerin en genci ise 1989 model Mercedes-Benz 300 SL oldu.

Kadın klasikçilerin ilgisi her geçen yıl artıyor

Yılda 3 kez düzenlenen klasik otomobil rallisine, kadın kullanıcıların da ilgisi gün geçtikçe artıyor. Rallideki kadın katılımcı sayısı bu yıl daha da artarak 80’i bulurken; Mercedes-Benz de dünyanın dört bir yanındaki kadınlara cesaret ve ilham vermeyi amaçladığı “She’s Mercedes” platformu kapsamında “She’s Mercedes” özel ödülü verecek.

Geçmişten bugüne SL efsanesi

Mercedes-Benz’in ilk kez 1954 yılında lanse etmesinden bu yana otomobil tutkunları arasında bir ikon olarak değer gören SL serisinin son temsilcisi olan yeni Mercedes-AMG SL rallide sergilenecek araçlar arasında yer alıyor. Otomobil tarihinde roadster’lar arasında çok seçkin bir yere sahip olan SL serisinin bu son temsilcisi, ilk kez olarak tamamen Mercedes-AMG tarafından geliştirildi. Dolayısıyla tasarımının zarafeti, AMG ile perçinlenen yüksek performans ile güçlendi.

Bir Dilek Tut Derneği’ne destek

Her sene olduğu gibi bu yıl da rallide bir sosyal sorumluluk projesi desteklenecek ve hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele eden çocuklara yönelik uluslararası bir oluşum olan Bir Dilek Tut Derneği’ne bağış yapılacak. “Bir Dilek Tut Derneği” 2000 yılından beri Türkiye’de faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye’de kuruculuğunu Carole Hakko’nun üstlendiği Bir Dilek Tut Derneği hayati tehlike taşıyan bir hastalıkla mücadele eden 3– 18 yaş arası çocukların kalplerinde yaşattıkları dilekleri gerçekleştiriyor.