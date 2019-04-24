Kişiye özel teslimatlara: Renault Ez-Flex

CARMEDYA – Renault teslimat işlerini daha özel kılabilmek için Renault Ez-Flex modelini ortaya çıkardı.

Renault Ez-Flex, şehir içinde pratik bir şekilde hareket etmek için tasarlanmış kompakt ve manevra kabiliyeti yüksek bir araç olarak öne çıkıyor. Model, 3,86 m uzunluk ve 1,65 m genişliğinin yanı sıra 1,88 m yüksekliği ile park kolaylığı sağlıyor. Kompakt kokpiti sayesinde, 3m3 hacim ile, boyutlarına göre son derece geniş bir yükleme kapasitesine sahip olan model, hafif ticari araç kullanım özelliklerinden de taviz vermemiş oluyor. 4,5 metre dönüş çapı, araca mükemmel bir manevra kabiliyeti sağlıyor.

2019 – Renault EZ-FLEX

Mobilite İçin Hazırlık

Hızlı şehir göçü nedeniyle 2030 itibariyle dünya nüfusunun yüzde 60’ından fazlasının şehirlerde yaşadığı bir dünyada sadece insanların bir yerden bir yere ulaşımı değil eşyaların da dolaşımı önemli hale geliyor: sürat, esneklik ve güvenilirlik tüketicinin en önemli beklentileri olarak öne çıkıyor. Teslimat hızı ve özenine yönelik ihtiyacın giderek artmasıyla, şehir ve şehir merkezlerinde, bu konudaki yönetmelikler giderek daha sıkı hale geliyor. Herkes için bugünün ve geleceğin sürdürülebilir mobilitesini sağlamak amacı ile hareket eden Renault Grubu, EZ-PRO konsept otomobilinden sonra, Renault EZ-FLEX ile geleceğin mobilitesine yönelik keşif çalışmalarına devam ediyor.