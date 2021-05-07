Kia’dan mayıs kampanyası

CARMEDYA.COM – Anadolu Grubu şirketlerinden Çelik Motor’un markası olan Kia, mayıs ayına özel hazırladığı kampanyaları duyurdu.
Kia, mayıs ayına özel Sportage ve XCeed modellerinde 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz avantajı sağlarken; Picanto, Rio, Stonic, Ceed modellerini 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı ile satışa sunuyor.
Kia, tam kapanma döneminde web sitesi ve KIAFAN aplikasyonu üzerinden sunduğu görüntülü görüşme sayesinde müşterilerine diledikleri bayi üzerinden satış yetkilisiyle görüşme imkanı sağlıyor.