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Kia’dan mayıs kampanyası

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Anadolu Grubu şirketlerinden Çelik Motor’un markası olan Kia, mayıs ayına özel hazırladığı kampanyaları duyurdu.

Kia, mayıs ayına özel Sportage ve XCeed modellerinde 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz avantajı sağlarken; Picanto, Rio, Stonic, Ceed modellerini 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı ile satışa sunuyor.

Kia, tam kapanma döneminde web sitesi ve KIAFAN aplikasyonu üzerinden sunduğu görüntülü görüşme sayesinde müşterilerine diledikleri bayi üzerinden satış yetkilisiyle görüşme imkanı sağlıyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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